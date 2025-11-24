「カレがいるし本番はシない」「1ヵ月で80万」…中高生4人が赤裸々告白していた！少女たちの歪んだ「性倫理」

昨今、長期休みを利用して高額な「闇バイト」に手を染める学生たちが社会問題となっている。しかし、今からおよそ四半世紀前──スマホもSNSもない「ガラケー」全盛期──の夏にも、たった1台の携帯電話で大人の世界と繋がり、毎夜「性のアルバイト」で荒稼ぎした女子中高生たちが存在することはご存知だろうか。

「料金は60分3万円」「彼氏がいるから本番はしない」──。昼は「普通」の顔を持つ彼女たちが、驚くほど淡々と語った“仕事”の実態とは。

現代の若者を蝕む「カネ」と「性」問題の原点を探るべく、『週刊現代』2000年9月9日号の記事を再編集。法規制前夜の「ケータイ売春」が蔓延った時代の空気感と、少女たちの生々しい証言をお届けする。

どこにでもいそうな女子高生

本誌はこうした女子中高生とコンタクトして、4人に直撃インタビューをした。性の暴走を続ける彼女たちの、ナマな告白を聞こう。

まずは「渋谷系」、冒頭のコメントをした都立高校2年生の奈美である。身長は160cmで、肩にかからないくらいの長さの黒髪。コギャルっぽさはなく、どこにでもいそうな普通の高校生だ。ローファーにルーズソックス、チェック柄の膝上20cmのミニスカート、薄いブルーのボタンダウンシャツという格好。

「私、本番はしないの。いちおう付き合っている彼氏（23歳）がいるし、自分でも、そこまでするのはイヤだから。サービスは、とりあえず、二人でシャワーで洗いっこ。キスして胸を触られて、アソコをいじられたり、舐められたり……。

最後は口か素股だね。素股はお客さんが上になってローションを使って、股と股の間に（男のモノを）挟む感じ。それか、股の間に両手を入れて、膣に見立ててやるって感じ。口でやる時はゴムは使わないけど、口内発射されても、飲まないよ」

1ヵ月で80万貯まった

奈美の家族は、40代半ばでサラリーマンの父親、会社員の母親、それに大学4年生の姉。友達に誘われて迷ったものの、このバイトをやるのを決心したのは「スタッフがホテルとかの外で待機しててくれて、何かあったらすぐに来てくれる安心感」だったという。奈美の所属する業者には、30〜40人の女の子がいて、みんな高校生だという。

「稼いだおカネは日払いで貰える。貯金してるから、1ヵ月近く働いて、80万円近く貯まってる。通帳の金額が増えてくのって、チョー楽しい！こんだけ頑張ったんだなって、現金でもってるよりも、通帳に数字で書いてあるほうが、凄いリアリティがあるよ」

奈美の通う都立高校は、都内でもかなりの進学校。彼女は、将来は留学を考えている。「外国人に日本語を教えたい。オーストラリアにはそういう施設があるって聞いてるから、できればオーストラリアに行きたいなあ。私の高校の成績？悪くないよ（笑）。クラスで10番以内には入ってる。大学は、親は上智に行けって言ってるけど、まあ、入れなくはないかなあ（笑）」

彼氏がいるから本番はしない

同じ「渋谷系」のなかには、夏休みはおろか、1年前から働いている女子高生もいる。ということは、女子高生を使った組織的な出張ヘルスは、1年も前から存在したわけだ。

やはり都立高校2年生の女子生徒、綾香（17歳・仮名）は、ケータイで呼ばれて直行してきたから私服という。ガングロ、茶髪、厚底靴という典型的な3点セット。その割に初体験は遅く、「酔った勢いで、片思いだった同級生と去年、したのが初めて」という。今は専門学校生の彼氏がいる。

「（出張ヘルスを）やる気はなかったんだけど、おカネがなくて…。（踊りに行く）クラブ代もいるし、服代とかもいるし、『どうしよう』とか思ってた時に、マルキュウ（渋谷109）の前でスカウトされたの」

綾香は3ヵ月前から、彼の部屋で同棲している。家族は父親が建設業。主婦の母親。それに高校生の弟（15歳）。

「制服とか全部、（彼の部屋に置いてある。たまに『久しぶり』とか、洋服を取りに家に帰ると、お母さんも『元気い？』とか（笑）。

仕事は、土・日は彼氏とデートだから『休ませてよ』って言ってるんだけど、「ちょっとだけ来てくれない？」とか言われて、なかなか休めない。取り分はぶっちゃけた話、60分3万円のうち1万。そこから雑費とかいって、1000円引かれちゃうの。それに日払いだから......。明日また入るじゃんとか思うと使っちゃうじゃん」

綾香もフェラチオはするが、本番は拒否している。

「理由？おカネを貰ってまでエッチするほど困ってないし。彼氏もいるし。フェラしてて、お客さんが『イク！』って気配を感じたら、手でやる。『口、口』とか言われっけど、キタナイから」

