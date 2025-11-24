第2世代のデリカミニ。第1世代とはフェイスの面積が大きく異なるが、人気の原動力だったオフロード車風エクステリアデザインのイメージを上手く継承している（筆者撮影）

（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）

クロスカントリー4×4的な特徴が顕著になった新型「デリカミニ」

10月29日に発売された三菱自動車の軽スーパーハイトワゴン「デリカミニ」の第2世代モデルを短時間、ロードテストする機会を得たので、ファーストインプレッションをお届けしたい。

本題に入る前にデリカミニというモデルについて少しおさらいしておこう。第1世代がデビューしたのは2023年5月。スーパーハイトワゴン「eKクロススペース」が販売不振に陥っていたことから、ヘッドランプ、バンパーなど簡単に変更可能な部分のデザインをリメイクしてオフロード車風に仕立て直し、同時に歴史あるオフロードワンボックス「デリカ」の車名を与えた。

鋼板部分や内装には手が入れられず、メカニズムも変更なし。デザイン以外の変更点はAWD（4輪駆動）のみサスペンションチューニングがオフロード向けに柔らかく変更され、タイヤの大径化で最低地上高160mmを確保したことくらい。

いわば苦し紛れの一手だったが、リリースするやスーパーハイトワゴンの中で最も高価格であるにもかかわらず大売れ。バックオーダーを解消できない状態が延々と続いた。

好調なモデルはむやみにいじらないのが自動車ビジネスのセオリーで、三菱自動車としてもそのモデルでしばらく稼ぎたかったところだろうが、登場から2年半でフルモデルチェンジを余儀なくされた。

兄弟モデルの日産自動車「ルークス」が思うように販売を伸ばせなかったことから、いまどきの軽スーパーハイトワゴンとしては短い5年のモデルライフで全面刷新することになったためだ。

せっかくの良い流れを第2世代でも維持できるかどうか。ロードテストは1時間、走行距離にして30km強という限られたもので、クルマの特性をすべてつかむことは難しかったが、第1世代の良いところ、悪いところとの差分に絞って観察してみた。

まずは第2世代の全体的な印象だが、よりオフロード車としてのキャラクターを深化させたというものだった。

第2世代「デリカミニ」のフロントビュー。フロントウインドウが寝ていた第1世代とはフォルムが異なる（筆者撮影）

デリカミニは車体構造、駆動システムとも純粋な乗用車のものでヘビーデューティ用途ではないが、フィールとしてはクロスカントリー4×4的。第2世代はその特徴がより顕著になったと言える。

それとのトレードオフで失われたものもあったが、人気だった第1世代の特色を継承しながら新しさを訴求するという観点では非常にまとまりの良いクルマと言えそうだった。では、要素別に特色を紹介していこう。

「走行フィール・乗り心地」のメリットとデメリット

サスペンションは第1世代に比べてより柔軟性を高める方向でセッティングされていた。それによる変化が顕著にみられたのはグラベル路（砂利道）のライドフィールである。

同じコースを走ったわけではないが、第1世代はアッパーボディをゆっくりと揺らすことで路面の大きな不整をいなしていたのに対し、第2世代は姿勢変化そのものが少なく、大きなギャップを拾っても水平姿勢を大きく崩さないままゆるゆると不整を吸収するという感じだった。

未舗装のグラベル路での走り、乗り心地は第1世代に比べて格段に向上した（筆者撮影）

オンロードではコーナリングの感触は第1世代と同様、ねっとりと路面に張り付くような穏やかなもの。舗装面の荒れた山道での滑らかさは第1世代をしのいだ。突起を踏んだ時のガタつきは明確に減少した。

そのサスペンションの柔軟性によってトレードオフとなったきらいがあったのはオンロードでのフラット感で、第1世代に比べるとバンピング（上下方向の揺動）が大きめに出る傾向があった。また絶対的なコーナリング性能とは別の、ドライバーが走行ラインを意のままに狙えるライントレース感も第1世代からいくらか後退した感があった。

このようなトレードオフは走行距離を重ねるにつれて「こういうメリットがあるのだからこのくらいのネガは受け入れる」というふうに印象が変わっていく可能性があるので、現時点では良しあしを判断するのは尚早だが、第1世代と第2世代のどちらをよしとするか、好みが分かれそうに思えた。

乗り心地は全般的に良好。鉄板の下で四輪が自在に動いているようなクロスカントリー4×4的フィールは第1世代の良さがそのまま継承されているように感じられた。

プラットフォームが軽自動車専用でなく、重量はかさむがフロアが強固でサスペンションストローク長も大きいルノー日産アライアンスの新興国向け小型車のものであることがプラスに作用したものと言えよう。

後スライドドアの間口65cmは軽スーパーハイトワゴン中最大で、トヨタ「ルーミー」やスズキ「ソリオ」などの普通車より広い。その恩恵で乗降性は非常に良い（筆者撮影）

サイドドア全開の写真。後ドアの間口が広いだけでなく、前ドアがほぼ直角に開放可能なのも特徴的だ（筆者撮影）

路面コンディションを広くカバーする「パワートレイン」

エンジン、変速機は第1世代のキャリーオーバーで、ISG（発電機兼スターターモーター）にごく小さな駆動力アシスト能力を持たせたマイルドハイブリッドは廃止された。

ターボエンジンのパワーは47kW（64馬力）規制があるので他社と比べて特段優れている部分はない。スロットルを踏み込んだ時の応答性は今どきのターボエンジンの標準的なラインはクリアしており、踏めば即座にパワーが立ち上がる。

三菱自動車はCVT（無段変速機）の変速制御を改善したと主張している。平地においてはおおむね狙い通りの挙動となっており、パワーが必要な時でもせわしなく高回転を使うのではなく、低い回転数でパワーを出すフィールに仕立てられていた。

そのポリシーが破られたのは登り急勾配のような高負荷時で、スロットルの踏み込み量が一定以上増すと低回転で粘るのではなくエンジンを回してドバッとパワーを出す制御に切り替わるような感じだった。

平坦な地方道、未舗装農道、舗装面の荒れた急勾配を伴う山岳路を計30kmあまり走った時の平均燃費は20.0km／リットル。第1世代の長距離テストの経験に鑑みて、おそらく燃費は大差ないものと推察された。今回のような信号によるゴーストップが少ないルートではマイルドハイブリッド廃止による経済性の悪化は限定的とみていいだろう。

ドライブモードは「ノーマル」「エコ」「パワー」「グラベル」「スノー（積雪路）」の5種類。うち後2種はデリカミニ専用のモードである。それらを試す機会はなかったが、三菱自動車はモードセレクトについてかなりメリハリの効いたチューンをする傾向があるので、路面コンディションのカバレッジの広さについては期待が持てる。

デリカミニ専用装備のドライブモードセレクタ。グラベル、スノーモードも設定されており、悪コンディションへの対応力増強が図られた格好だ（筆者撮影）

第1世代に比べてeKスペースとの差別化ポイントが増えた「内外装、室内」

第2世代デリカミニで最も難しかったのは、全体のフォルムやフェイスの面積などが大きく変わる中で、第1世代のデザインイメージをどう継承するかということ。

実車を見るに、その変化の中でワイルドさとファニーさの両立、目ヂカラに代表されるキャラクターの強さなど、さまざまな要素を良いバランスでまとめており、その難しい作業をうまく成し遂げたという印象だった。

第2世代デリカミニのリアビュー。第1世代に比べて“箱感”は格段に強まった（筆者撮影）

今回は商品企画の初期段階からデリカミニとして仕立てることを前提としていたこともあって、モデルライフ途中でのビッグマイナーチェンジで誕生した第1世代に比べてeKスペースとの差別化ポイントは増えた。

大きな違いのひとつはボンネット形状で、デリカミニの専用品。フード上にプレスラインが刻まれたことでフェンダーの尾根が認知しやすくなり、オフロード走行における重要なファクターである車両感覚のつかみやすさは明らかに向上した。

車内も基本的な造形はルークス／eKスペースと共通だが、ダッシュボードが分割構造となっており、物置の部分はデリカミニ専用にデザインされていた。物置のトレイはルークス／eKスペースに比べて深く、少々揺れたくらいでは物が飛び出さない仕様になっていた。

第2世代デリカミニのダッシュボード形状はは日産「ルークス」、三菱「eKスペース」と異なる（筆者撮影）

センタークラスタ上にロータリー式のドライブモードセレクタが備えられるのも、他の兄弟モデルと大きく異なる部分だ。

車内からの眺望はフロントウインドウが立ち、その上端までルーフが被る軽スーパーハイトワゴンの標準的なビューとなった。

フロントウインドウの傾斜が強かった第1世代とは別物で、軽自動車でありながら普通車に乗っているような感覚ではなかった。そういう特別感は失われたが、軽スーパーハイトワゴンに乗り慣れたユーザーにとっては馴染みのある視界で、違和感は少ないだろう。

ちなみにAピラー（車のフロントガラスの両端を支える柱）まわりは大変細く作られており、視界は大変良好だった。

フロントウインドウが立てられたことで斜め方向の視界は拡大された。半面、普通車に乗っているような感覚は失われた（筆者撮影）

三菱自動車のテイストが好きなユーザーを満足させられるか

ファーストインプレッションをまとめると、第2世代デリカミニは車体形状が大きく変化したものの、第1世代で築いたイメージをおおむね上手く踏襲したモデルに仕上がっていた。

懸念材料は価格が上昇したことと、あまりに上手くイメージを受け継いだため新味に欠けると受け取られる可能性があることだが、最低地上高が160mmあり、オフロード走行もある程度考慮されたシャシーチューニングを持つ軽スーパーハイトワゴンは現状、デリカミニしかないので、それほど大きな影響は受けないのかもしれない。

ちなみに第2世代デリカミニで少々残念に思われたのは、今回のロードテスト車とは別の2WDモデルだ。

第1世代はAWDのみ最低地上高160mm、大径タイヤ、専用サスペンションチューニングが与えられ、2WDはいわばファッションだけのクルマだった。第2世代は開発の時間的余裕がある分、2WDもデリカミニチューンのモデルになるのではと期待したのだが、フタを開けてみるとeKスペースと同じ足、同じ最低地上高という仕様だった。

AWD（4輪駆動）はSUVの最低ラインである最低地上高160mmをキープ（筆者撮影）

グラベルやスノーを含むドライブモードセレクタを装備している点はeKスペースと異なるが、デリカの名を冠するのであれば、三菱自動車がこれぞというシャシーチューニングを与えたほうが、ブランド力を作るのに断然寄与しただろう。

もちろん普通に走るにはeKスペースと同じ足で十分なのだろうし、顧客の多くは区別がつかないかもしれない。だが、数ある軽スーパーハイトワゴンの中でわざわざ三菱車の高価なデリカミニを選ぶ顧客は、たとえ味の区別に疎いとしても、味の違いは求めている。

事前受注は第2世代もAWD比率は53％と、第1世代と同様2WDを上回ったという。顧客はちゃんと知っているのである。2年後、あるいは3年後のマイナーチェンジ時には2WDも“デリカ味”になればいいのにというのが個人的な感想である。

それはともかくクロスカントリー4×4テイストがさらに色濃くなった第2世代デリカミニのAWDは、軽スーパーハイトワゴンの実用性を享受しながらアドベンチャー気分を味わいたいユーザー、三菱自動車のテイストが好きなユーザーにとって満足度を得やすいモデルに仕上がったことは間違いない。最低地上高に余裕があることから雪国への適合性も高そう。

果たして今後のセールスがどう推移するか興味深いところだ。

筆者：井元 康一郎