燃え殻×川勝徳重の最強タッグがおくる世にも奇妙な幻想譚『漫画 湯布院奇行』第11話更新！

『ボクたちはみんな大人になれなかった』など数々の作品が映像化、多方面で人気を博すSNS時代のベストセラー作家・燃え殻さん。

その燃え殻さんが原作小説を書き下ろし、成田凌さん、黒木華さん、コムアイさん出演で朗読劇となった『湯布院奇行』が漫画化！

漫画を手掛けるのは、『電話・睡眠・音楽』で注目を集め、『痩我慢の説』がフリースタイル誌が発表した『THE BEST MANGA 2025 このマンガを読め！』で第1位に選出されるなど話題の川勝徳重さん。

最強タッグがおくる世にも奇妙な幻想譚『漫画 湯布院奇行』の第11話を更新！

第11話はコチラ！

湯布院の「夢」から醒めた火頭雄の運命は――？ 次回いよいよ最終回！！

最終話は、2025年12月15日（月）、群像Webにて配信予定！

