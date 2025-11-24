「怒り」が収まらないとき、何をすれば落ち着くのか。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

怒りをコントロールする方法

怒りは誰にでも生じる自然な感情です。

しかし、怒りに振り回されると人間関係を壊し、冷静な判断を失ってしまいます。

大切なのは、怒りを消すのではなくコントロールすることです。

本記事では、怒りを上手に扱うための実践的な方法を整理します。

怒りの正体を理解する

怒りは、「自分の期待と現実のギャップ」から生じます。

思い通りにならない状況や他人の行動に対して「こうあるべきだ」という期待が裏切られると、怒りが発生します。

まずは怒りが湧いたとき、「自分は何を期待していたのか」を見つめることが重要です。

怒りが強いときは、すぐに反応せず距離をとることが有効です。

深呼吸をする、少し席を外す、時間を置いてから対応する。

これだけで感情のピークは和らぎます。瞬間的な反応を避けることが、冷静な対応につながります。

怒りを建設的に変換する

怒りを押し殺すのではなく、建設的な形に変えることも大切です。

たとえば、問題点を冷静に指摘する、改善策を提案するなど。

怒りのエネルギーを前向きな行動に転換すれば、状況を改善する力に変わります。

怒りは自然な感情ですが、その扱い方次第で破壊にも成長にもつながります。

期待の裏側を理解し、距離をとって冷静に対応し、建設的な行動へと変える。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、怒りに支配されず、コントロールしながらゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。