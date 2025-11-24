九鬼守隆と嘉隆の「父子対決」、京極高次の「西軍との敵対」…徳川家康が「9月10日の大柿決戦」に向けて諸将に送った文書

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

「9月10日の大柿決戦」をめざして

9月6日、家康は島田に着くと、福島正則に以下の書状を送った。

徳川家康から福島正則への書状

大柿城の包囲について、くわしい報告を送ってくれて祝着です。先の書状のとおり、岐阜城をさっそく攻略したことは、秀頼様への大きな御手柄であることは言うまでもありません。わたくしはきょう9月6日、島田に到着しました。徳川秀忠はきっと9月10日にはそちら美濃方面に着くはずです。

家康は秀忠の率いる人数が美濃方面に着陣するのは9月10日ごろと見積もっていて、それに時をあわせて自身も到着するつもりで、大柿攻めの準備を着実に進めていたのだ。

9月7日、中泉（現在の静岡県磐田市）に着いた家康は、伊勢方面における勝利の報告を受け、稲葉道通（みちとお）（伊勢岩出2万6000石の領主）へ以下の書状を送った。

徳川家康から稲葉道通への書状

飛脚をもって報告をしてくれて、祝着です。九鬼嘉隆の出城を攻撃し、即時に乗り崩し、多くの人数を討ち取ったことは、気分のよいことです。わたくしはきょう9月7日、中泉に到着しました。すぐに西軍を討ち果たしますので、そのときに会って話しましょう。なお、稲葉貞通（郡上八幡4万石の領主、道通の叔父にあたる）はこちらの味方ですので、安心してください。

また、九鬼守隆（志摩鳥羽3万石の領主）には2通の書状を送っている。

徳川家康から九鬼守隆への書状

（1通目）西国の船がそちら伊勢志摩方面に進入してきたところ、そのうち3艘を鹵獲し、敵を多く討ち取り、首を送ってくれて、一段と感悦の至りです。なお、そちら伊勢志摩方面については、失敗のないように手配りするのが大切です。

（2通目）8月29日付の書状を、きょう9月7日、中泉で読みました。鳥羽城の攻略に失敗し、志摩国府に付け城を普請したいとのことですが、妥当な判断です。いよいよ鳥羽の九鬼嘉隆への監視を強めてください。こちらからも船手の者どもをつかわします。

水軍をひきいる九鬼守隆は家康の会津攻めに協力するため、自領を留守にしていたが、上方で西軍が決起すると、隠居であった父・嘉隆が鳥羽を占拠し、奉行衆に通じて、伊勢湾の海上交通を封鎖した。守隆は家康の命令により引き返し、嘉隆に鳥羽城を明け渡すよう要請したが、嘉隆はこれに応じようとしなかった。そのため父子で東軍と西軍に分かれて戦うことになったのである。

同じ日、家康は京極高次が西軍に対して「手切れの手立て」をしたという報告を受け、以下の書状を送った。

徳川家康から京極高次への書状

こまめに連絡をとり、懇ろにしてくれているのはありがたいことで、感謝の言葉も見つからないほどです。あなたは9月3日、高宮（現在の滋賀県彦根市）から大津へ取って返し、西軍への敵対を明らかにしたと、京極高知殿と井伊直政から聞きました。一刻も早くそちらへ着くよう、出馬を急いでいます。徳川秀忠は中山道を進み、わたくしはきょう9月7日、遠江中泉に到着しました。なお、くわしいことは高知殿が説明します。

家康はまた、これらの情報を会津方面にいる東軍諸将へも知らせた。伊達政宗には以下の2通の書状を送っている。

徳川家康から伊達政宗への書状

（1通目）京極高次殿は日頃の好誼を思い、こちらに味方してくれることになり、さる9月4日、東軍であることを明らかにしました。京極高次殿からの書状の写しを送ります。そちら会津方面も油断なく軍事行動をすることが大切です。この書状を最上義光にも見せてください。

（2通目）宇喜多秀家・島津維新・石田三成・小西行長らが美濃大柿に逃げのびたところを、東軍先手衆が包囲し、通路を遮断し、合渡川を渡れるようにしたと報告がありましたので、すぐに出馬しました。大柿がすぐに陥落することは間違いありませんので、安心してください。そちら会津方面については、結城秀康と相談し、精を入れることが妥当です。くわしいことは今井宗薫（家康と親しい茶人）が説明します。

さらに西へ進む家康

9月8日、家康は白須賀（現在の静岡県湖西市）に着いた。このとき家康は、妻木頼忠（美濃妻木7500石の領主）より、西軍方についた田丸忠昌（美濃岩村4万石の領主）の支城を攻略したという報告を受けた。

徳川家康から妻木頼忠への書状

たびたび飛脚を送ってくれて祝着です。あなたが高山城を攻略し、そこへ人数を入れたのは、よい判断です。いよいよ油断をしないように対処することが大切です。わたくしはきょう、白須賀に到着しました。なお、くわしいことは永井直勝が説明します。

同日、家康が前田利長のもとへつかわしていた使者が戻ってきた。その報告を受けた家康は、利長に以下の書状を書き送った。

徳川家康から前田利長への書状

使者が帰ってきて、そちら北国方面のくわしい様子を聞き、満足しています。こちらはすでに美濃を平定し、大柿城に宇喜多秀家・石田三成・島津維新・小西行長以下を取り籠めています。先手衆には後詰めとして、敵が出てきたところを食い止めるよう指示してあり、わたくしも敵を打ち果たすべく、夜を日に継いで西へ向かっています。京極高次も大津へ帰城し、西軍への敵対を明らかにしました。あなたも早々に西軍との戦いをはじめるのが妥当でしょう。

9月9日、家康は岡崎に着いた。長島を守る福島正頼（伊勢長島1万石の領主、正則の弟）のもとへ、援軍として山岡道阿弥らの人数をつかわした家康は、正頼にこう書き送った。

徳川家康から福島正頼への書状

きょう9月9日、岡崎に到着しました。あなたは前線にいますので、すべて油断なく対処するのが妥当です。あす9月10日か、あさって11日には大柿に到着するつもりです。

同じ日、家康は京極高次が大津で西軍と戦端を開いたという報告を受け、高次と連絡をとりあっている京極高知に以下を書き送った。

徳川家康から京極高知への書状

大津のことを聞きました。京極高次殿が早々に敵に対して攻撃を開始したことは、祝着です。すぐにそちら大柿に到着し、敵を打ち果たすことになるでしょう。大津もすぐに救いに行きます。少しも油断していません。

9月10日、家康は熱田に着いた。そこで家康は前線にいる藤堂高虎に、一宮まで来るよう指示した。これは北国方面における丹羽長重（小松13万石の領主、長重の実弟は藤堂高虎の養子・高吉）への調略工作が成功したためである。

徳川家康から藤堂高虎への書状

きょう、熱田に到着しました。あす11日には一宮に行くつもりですので、すぐに一宮まで来てください。

