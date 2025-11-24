大相撲九州場所で幕内初優勝を果たしたウクライナ出身の関脇・安青錦関（２１）。

同国出身で石川県七尾市に住むサヴェンコ・ヴァレリヤさん（２４）は「ウクライナは戦争のことばかり報道されているが、スポーツの世界で頑張っている姿に喜んでいるウクライナ人が多いと思う」と、さらなる活躍に期待した。（石塚人生）

サヴェンコさんはロシアやベラルーシに近い北部チェルニヒウ出身。両親と妹は今も地元で暮らす。街には爆撃の跡が残り、計画停電で１日３時間しか電気が使えない時期もあるなど、ロシアによる侵略の影響が今も続く。

戦禍を逃れて２０２２年４月に来日し、昨年６月に移住した七尾市でシステムエンジニアとして働いている。今年７月にはウクライナで知り合った同僚の比留間希星（ときや）さん（２８）と結婚。「頼れる人と日本に来たので、家族は（私のことを）心配していない」と話す。

今場所、安青錦関は横綱・豊昇龍関、大関・琴桜関を破るなど１２勝３敗と大活躍。優勝決定戦では豊昇龍関を再び下した。昨年春場所の新入幕からすべて１１勝以上の快進撃を続け、２０２３年９月の初土俵からわずか２年あまりで大関昇進を確実にした。母国ではスポーツ界の新しいスターとして、報道される機会も増え始めているという。

来年４月に小松市で開かれる小松巡業には大関として参加する可能性が高い。サヴェンコさんは直接声援を送るのを心待ちにしているといい、「日本は相撲が生まれた国。同じウクライナ出身として、日本の相撲で活躍しているのを誇りに思う。私も頑張りたい」と笑顔を見せた。