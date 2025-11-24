Adoの売り出し方を、蔦重は200年以上前にしていた……東洲斎写楽は謎まみれで売り出す「蔦重プロジェクト」だったのか？

写楽の正体が独自に描かれる大河ドラマ『べらぼう』。史実の写楽はどんな人物だったのか？ドラマだけではわからない、写楽の正体と謎に迫ろう。

徳島藩主お抱えの能役者

1794（寛政6）年5月、蔦重は突如、東洲斎写楽の役者絵28作を大々的に売り出す。キラキラ輝く雲母をちりばめた黒い背景に、歌舞伎役者の大きな顔面――江戸の人々はたいそう驚いた。

写楽はドラマではまだ登場せず、演じる役者すら発表されていない。クライマックスに向けた「隠し玉」なのだ。

そもそも、誰なのか？

じつは近年の学説では、その正体がほぼ確定している。『べらぼう』で浮世絵考証を担当した、美術史研究家の浅野秀剛氏が解説する。

「徳島藩主蜂須賀家お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛とされています。30年ほど前、埼玉県越谷市にある彼の菩提寺と過去帳が特定されたので、生没年もわかりました」

忖度のない大胆さ

写楽の役者絵は顔と手のバランスが悪く、決して上手いとは言えないのも、職業絵師ではないとすれば頷ける。

「写楽の絵の面白さは、大きすぎる鼻や小さすぎる目など、役者なら隠したい顔の特徴を誇張して描く、忖度のない大胆さにあります。能役者だったからこそ、近くで見ていた役者の特徴をうまく切り取れたのでしょう」（歴史作家の堀口茉純氏）

『べらぼう』の時代考証を務める歴史作家の山村竜也氏もこう語る。

「女形の役者が女性になりきって美しく演じているのに、あえて男性が女性に扮していることがわかるように描く。役者からは『なぜそんなふうに描くんだ』と文句が出たといいます」

写楽とAdoの売り出し方

蔦重が見出した写楽には、当時なぜ正体を隠していたのかについての謎も残る。

「能楽は他の芸能とは一線を画し、徳島藩お抱えの能役者ともなれば今でいう公務員。副業をしていることがバレないよう身分を隠したのではないか」（堀口氏）という説もあれば、前出の山村氏は蔦重の戦略ではないかと前置きしてこう語る。

「写楽の素性が一切わからないこと自体が、人々には大いにインパクトを与える。素顔を伏せて話題を集めた歌手・Adoの売り出し方を、200年以上前にしていたのですね」

絵師として江戸の話題をさらった写楽は、わずか10ヵ月で忽然と姿を消す。その理由は定かではないが、徳島藩主が江戸に不在だった時期と写楽の活動時期が重なっており、本職がヒマだった時期のみ描いたという説もある。

写楽複数人説では北斎がいた可能性も

謎はまだある。写楽の作品は発表時期で1期から4期に分けられているが、デビュー時の1期と比べて、後期の絵が稚拙なのはなぜか。

その落差から、写楽の絵は複数の絵師が共同で描いた「蔦重プロジェクト」と考える人もいるのだ。

「私自身は写楽=斎藤十郎兵衛説を採りますが、仮に複数人説を採ると、画風が全然違う歌麿はありえないものの、そこに北斎がいた可能性は多少残っています。北斎が若いころに描いた役者絵は写楽の絵に似ている部分もあり、それに写楽がいた10ヵ月間、北斎は作品を一切出していないんです」（山村氏）

『べらぼう』ではどのように写楽が扱われるのか。脚本を最後まで読んだ前出の浅野氏に聞いてみると――。

「これまでの展開もすべて史実通りではありません。写楽も史実とはちょっと違う取り上げ方がされるかもしれませんね」

年末の大団円に向けて、写楽の「登場劇」に期待しよう。

