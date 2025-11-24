◇陸上 MARCH対抗戦2025(22日、町田市立陸上競技場)

MARCH対抗戦2025が22日に行われ、優勝を果たした青山学院大学の黒田朝日選手(4年)と折田壮太選手(2年)が試合後に取材に応じました。

エース・黒田選手は、最終4組で27分37秒62の大会新記録で全体トップフィニッシュ。青山学院大学記録を更新しました。また折田選手も27分43秒92で3位に入り、上位10人のタイムで争う対抗戦でチームの優勝に貢献しました。

黒田選手は「しっかりと優勝と自己ベスト更新ができてよかったと思います」とコメント。

10月の出雲駅伝は総合7位、11月の全日本大学駅伝は3位の結果でしたが、「ここまでの2つの駅伝で思ったような結果というか、不甲斐ない結果になっているというところで、選手個人個人がしっかり危機感をもって、その後のハーフマラソンや今回のレースにも臨んでくれているのかなと感じています」とチームの雰囲気について語りました。

黒田選手は全日本大学駅伝の7区でも区間新記録をマーク。チームを引っ張る絶対的エースは、「最後残り1か月でチーム全体として箱根に今一度1つになって向かっていって、全員が箱根で一番いい走りができるように準備していきたいなと思っています」と力を込めました。

折田選手は出雲駅伝では結果が奮わず、全日本大学駅伝ではメンバー外。9日に行われた宮古サーモン・ハーフマラソンで見事優勝し、短い期間で10000mでもハイレベルなレースをみせました。

今回のレースに折田選手は、「僕に残された箱根までの道は宮古ハーフで優勝する、そしてMARCH対抗戦でそれなりのタイムで走るというこの2つしか道がなくなった中で、ある程度腹をくくってじゃないですけど、もう本当にやるしかないという思いの中で2本とも走れました」と充実した表情をみせます。

それでも、「まだまだ詰めが甘いです。(黒田選手とは)タイム以上の差を走っている中で感じましたし、そこはどんどん詰めていかなければいけないものになるのかなと思います。青山学院の駅伝は、朝日さん以外の選手が他のチームに負けなければ朝日さんで勝てる、そういうチームだと思うので、今回（折田選手が）藤田さんに負けてしまったこと、ここは詰めの甘さ、（折田選手が）朝日さんに負けてしまう以上に課題となる点だったかなと思います」と反省も口にしました。

昨年は箱根駅伝の16人のメンバーに入れず。折田選手は「本当に走りたい箱根、活躍したい箱根、そこに向けてどうやったらいいのか、この上手くいっている良い流れのままに、それ以上の結果を、今度は100点の走りができるように頑張っていきたいと思います」と力強く語りました。