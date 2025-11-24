日本陸軍はあの戦争で「日本の降伏」という戦争終結を望まなかった…「机上の空論」の中身

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

ポツダム宣言

溺れる者の漬物石

書類の上では、本土決戦準備は進んでいた。しかし「机上の空論」という言葉が、これほど当てはまる例は古今東西を見回してもないだろう。

参謀本部のロシア課長や編制動員課長を経て終戦時には阿南惟幾陸相の秘書官を務めるなど、戦争中は陸軍中枢にいた林三郎によると、「かりに米軍の第一次上陸を蹉跌せしめたとしても、更に第二次、第三次と続いてこられたら、兵器弾薬糧食等の欠乏のため、米軍の上陸を撃退し得ないことは、陸軍統帥部（引用者註：参謀本部のこと）の誰しもが内心秘かに考えていた」（林三郎『太平洋戦争陸戦概史』）。

意外と冷静な面もあった統帥部は、昭和19（1944）年の半ばにはドイツの降伏も織り込み済みだった。再び林の言を借りると、「19年6月、欧洲に第二戦線（引用者註：ノルマンディー上陸作戦後の西部戦線）ができたころから、陸軍統帥部はドイツの屈伏をも早や単に時間の問題と考えるに至った。それ故に、20年5月にドイツが屈伏しても、別に驚きもしなかった」（前掲書）。

ドイツ降伏で統帥部が心配したのは、「米英軍主力が対日戦に転用される」ことと、「ソ連の対日参戦」だった。特に後者が現実となると、次に述べるソ連を仲介とする講和案は画餅に帰す。

クリミア半島の保養地で開かれたヤルタ会談（1945年2月）でソ連の対日参戦が認められた。これは秘密協定であり内容は公表されなかった。ただし駐スウェーデン日本公使館の駐在武官・小野寺信陸軍少将や駐独大使だった大島浩らは、情報収集を通じて秘密協定の内容を把握していた。彼らはそれを参謀本部や外務省に電報で伝えたが、「ソ連による和平仲介」の障害となる情報が政府中枢で生かされることはなかった。

欧州戦線では5月8日、ドイツが連合国に無条件降伏した。ここに来て日本の政府部内では、ソ連に戦争終結の仲介を依頼しようという考え方が生まれる。スターリンが1944年11月のロシア革命記念日の演説で日本を侵略国と呼び、昭和20年2月下旬からは極東方面の兵力を増強し、あまつさえ4月5日にはソ連政府は、「日ソ中立条約」を1年後の昭和21年4月に破棄する旨を通告していたにもかかわらずだ。

この案は5月11〜15日にかけて、首相・外相・陸相・海相・参謀総長・軍令部総長の6名で構成される最高戦争指導会議で意見の一致を見る。東郷茂徳外相の回想では、「鈴木総理は『スターリン』首相の人柄は西郷南洲（引用者註：西郷隆盛のこと）と以た者があるようだし……（中略）……悪くはしないような感じがするから和平の仲介も『ソ』連に持ち込むことにしたらいいだろうと言い出した」（外務省編『終戦史録 2』）。

今にしてみると、悲劇を通り越して喜劇とも思えるが、藁をも掴む気持ちの溺れる者は慧眼も曇っていたとしか言いようがない。彼らが掴んだものは藁どころか、沈むだけの「漬物石」だったというのは後に判明する。

ただし日本側、特に陸軍は、ソ連に終戦の仲介を依頼するにしても、「日本の降伏」となるような戦争終結を望まなかった。またソ連側も、ヤルタ会談の秘密合意に基づいて、ドイツ降伏後3ヵ月以内の対日参戦を準備していた。したがって終戦の仲介交渉を始める気は毛頭なく、ただ空虚な時間だけが過ぎていった。

