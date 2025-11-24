【太平洋戦争の厳しすぎる現実】戦争以前に「食料不足」で日本が滅びかねなかった実態

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

突き付けられた「踏み絵」

昭和20年も半ばになると、食料確保は一層厳しさを増す。6月8日の御前会議での報告では、食料確保について「食糧の逼迫は漸次深刻を加へ」「今後国民食生活は強度に規制せられたる基準の糧穀と生理的必要最少限度の塩分を漸く摂取し得る」（外務省編『終戦史録3』）と危機感を露わにしていた。

それに続けて、食料移入の途絶、国内輸送の分断、天候不順、連合国軍の攻撃などの条件悪化を考慮すると、「局地的に飢餓状態を現出するの虞あり。治安上も楽観を許さず」と記している。農政を預かる者にしてみると、戦争以前に食料不足で日本が滅びかねなかった。

日本政府は7月12日に、「ソ連による和平仲介」交渉の特使として近衛文麿をモスクワに派遣することを決めた。しかしソ連政府は特使受け入れに対して曖昧な態度を取り続けた。こうして日本がソ連を相手に時間を浪費する間、米英ソの3ヵ国は1945（昭和20）年7月にベルリン郊外のポツダムで、第2次大戦の戦後処理について会談する。そして7月26日には日本に対して無条件降伏を求めるポツダム宣言が発表された。

ポツダム会談には米英ソの首脳が集まったが、ポツダム宣言は米英中の首脳連名で公表されている。ソ連相手に和平交渉を逡巡している日本は、降伏に向けて連合国から「踏み絵」を突き付けられた。

