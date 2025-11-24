11月23日、高知競馬場で行われた4R・仁淀川特別（3歳上・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、ロレンツォ（牡7・高知・田中守）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にガラパゴス（牡6・高知・打越勇児）、3着にフリーホースパーク（牡6・高知・田中譲二）が入った。勝ちタイムは1:30.7（良）。

1番人気で宮川実騎乗、ピンシャン（牡8・高知・打越勇児）は、7着敗退。

レース序盤、先行するピンシャンにユラリユラメイテが追走、やや離れてガラパゴスが続いて全体は縦長、2番人気のロレンツォは中団で進行。3コーナー過ぎ、ピンシャンを交わして先頭に立ったガラパゴスに、内からポジションを上げたロレンツォが並びかけて最終コーナーを通過。ガラパゴスが懸命に粘るも、直線半ばからじわじわと抜け出したロレンツォが2.5馬身差で振り切って勝利した。高知転入後2連勝を飾ったロレンツォ、初の準重賞勝利を果した。

赤岡修次騎手

「今日は先行力のある強い馬がいたのでどうかな…とは思いましたが前が速くなって展開も味方してくれて差し切ることができました。スタートに少し課題があって、どうしても後ろからのレースになってしまうのですが、よく頑張ってくれたと思います。また良い結果が残せるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします」

ロレンツォ 27戦7勝

（牡7・高知・田中守）

父：ロードカナロア

母：マリアフィオーレ

母父：ハーツクライ

馬主：稲場澄

生産者：伏木田牧場

1着 ロレンツォ

2着 ガラパゴス

3着 フリーホースパーク

4着 ベルドラゴ

5着 モノノフブルー

6着 カプティフ

7着 ピンシャン

8着 サーブルミラージュ

9着 ユラリユラメイテ

10着 ヤマイチエスポ

11着 アイファーキングズ

出走取消 オーラビルス