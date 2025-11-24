¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¤¥¸¥«¥Ã¥×¡Û¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤Ç¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢¥µ¥¯¥é¥Ò¥á¤¬ºÂ¤ê¹þ¤àÂçÇÈÍð¡ÄºÇ¸å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à
¡¡11·î23Æü¡¢ÂÓ¹¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¤¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊBG3¡¦4ºÐ¾å¡¦¥ÀÄ¾200m¡Ë¤Ï¡¢ÀÖÄÍ·ò¿Îµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à¡Ê²´5¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦Â¼¾å¿µ°ì¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¥³¥¦¥Æ¥¤¡Ê²´8¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦ÄÐ´Ü½Å¿Í¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ä¥¬¥ë¥Î¥Ò¥í¥¤¥â¥Î¡Ê²´6¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦Ä¹Éô¹¬¸÷¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:55.7¡ÊÇÏ¾ì¿å1.7¡ó¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÎëÌÚ·Ã²ðµ³¾è¡¢¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ê²´6¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦¾®ËÌ±É°ì¡Ë¤Ï¡¢¶¥ÁöÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é°ìÀÆ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹³ÆÀ¤Âå¤Î¶¯¹ëÇÏ¤¿¤Á¡£Æ»Ãæ¤ÏÀª¤¤¤è¤¯Âè°ì¾ã³²¤ò±Û¤¨¤¿¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬Àè¹Ô¡£¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¦¥¤¥Ê¡¼¡¢¥µ¥¯¥é¥Ò¥á¡¢¥Ä¥¬¥ë¥Î¥Ò¥í¥¤¥â¥Î¤ÈÂ³¤·Ú²÷¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Á´ÇÏ¤Ð¤é¤±¤¿Å¸³«¤ÇÀèÆ¬¤¬Ãæ´ÖÅÀ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤¬¡¢Àè¹ÔÀª¤â½ù¡¹¤ËÂ©¤òÆþ¤ì»Ï¤á¡¢¸åÂ³¤¬¹çÎ®¡£°ìÃÄ¤Ë¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¡¢¥³¥¦¥Æ¥¤¡¢¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à¤Î2Æ¬¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂèÆó¾ã³²¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÂèÆó¾ã³²²¼¤Ç¤Ï³ÆÇÏ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂ©¤òÆþ¤ì¡¢¥³¥¦¥Æ¥¤¤¬ÅÐºä³«»Ï¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³ÆÇÏÂ³¡¹¤ÈÄ©Àï¤ò³«»Ï¡£³ÆÇÏ·üÌ¿¤Ë¾ã³²¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¥µ¥¯¥é¥Ò¥á¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¥¯¥ê¥¢¡£º¹¤¬¤Ê¤¯¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à¤ÈÂ³¤¤¤Æ²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¡£¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬²¼¤ê¤ëÀª¤¤¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÀèÆ¬¤Î¥µ¥¯¥é¥Ò¥á¤ËÊÂ¤Ö¤È2Æ¬¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÁ°¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤·ã¤·¤¤ÀèÆ¬Áè¤¤¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¥Ò¥á¤¬»Ä¤ê20m¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÈ´¤±½Ð¤·¾¡Éé¤¬·è¤·¤¿¤«¤Ë»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¼êÁ°¤ÇµÓ¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¤È¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à¤¬¤½¤ì¤ò¤«¤ï¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤µ¤é¤ËÎ¾ÇÏ¤È¤âµÓ¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿¤âºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥³¥¦¥Æ¥¤¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à¤¬ÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¡£ÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖËÌ¸«µÇ°¡×¤ËÂ³¤¯½Å¾Þ2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ë¤Ï¥³¥¦¥Æ¥¤¤¬Æþ¤ê¡¢3Ãå¤Ë¤Ï¥Ä¥¬¥ë¥Î¥Ò¥í¥¤¥â¥Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂ¼¾å¿µ°ìÄ´¶µ»Õ¡¢µ³¾è¤·¤¿ÀÖÄÍ·ò¿Îµ³¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¤¥¸¥«¥Ã¥×¤ò½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£
1Ãå¡¡¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à
ÀÖÄÍ·ò¿Îµ³¼ê
¡ÖÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÂè°ì¾ã³²¤ò¤¦¤Þ¤¯¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¼ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Âè°ì¾ã³²¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È´Ë¤ß¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó¾ã³²¤Þ¤Ç»ß¤á¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ã³²¤ÎÅ·ÈÄ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾¯¤·¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã³²¤ò²¼¤ê¤Æ¤«¤é¤ÏÁ°¤Ë2Æ¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ì¤·¤¤ÃæºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¡Û½Å¾Þ2¾¡¤Î¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¹æ¤¬»àË´Â¼¾å»Õ¡ÖÂè°ì¾ã³²¤ò²¼¤ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥¥É¥¡×
Â¼¾å¿µ°ìÄ´¶µ»Õ
¡ÖÁ°²ó¤ÎËÌ¸«µÇ°¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»ô¤¤¿©¤¤¤âÎÉ¤¯¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉÁö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âè°ì¾ã³²¤ò²¼¤ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥¥É¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè°ì¤Î´ØÌç¤Ç¤¢¤ë¾ã³²¤òÌµ»ö¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¾ã³²²¼¤ê¤Æ¤«¤é¤âËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à¡¡67Àï20¾¡
¡Ê²´5¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦Â¼¾å¿µ°ì¡Ë
Éã¡§¥¥¿¥Î¥ª¡¼¥í¥é
Êì¡§¥Õ¥¸É±
ÊìÉã¡§¥é¥ó¥¿¥í¡¼
ÇÏ¼ç¡§²¼ÆâÈþåé»Ò
À¸»º¼Ô¡§º´Æ£Ê¸ÌÀ
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à
2Ãå¡¡¥³¥¦¥Æ¥¤
3Ãå¡¡¥Ä¥¬¥ë¥Î¥Ò¥í¥¤¥â¥Î
4Ãå¡¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¦¥¤¥Ê¡¼
5Ãå¡¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ê
6Ãå¡¡¥³¥Þ¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
7Ãå¡¡¥Þ¥ë¥Û¥ó¥ê¥ç¥¦¥æ¥¦
8Ãå¡¡¥Û¥¯¥»¥¤¥Ï¥ê¥¢¡¼
¶¥ÁöÃæ»ß¡¡¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿
¶¥ÁöÃæ»ß¡¡¥µ¥¯¥é¥Ò¥á