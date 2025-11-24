首都高の「謎のイカ耳」なぜある!? ずっと「造りかけ」のまま放置？ あちこちに点在する「謎空間」の正体とは

幻の「新線計画」を今に伝える「遺構」!?

検索エンジンで「イカの耳 レシピ」と検索すると、イカのエンペラ（三角のひれ部分）を使った「バター醤油炒め」や「マヨ炒め」、「セロリ葉のアヒージョ」といったお酒のつまみに合いそうなメニューが色々と出てきます。

一方、イカの耳とはまったく無関係に思われる「首都高」と組み合わせてみると、クルマ好きや道路マニアならピンとくる事象を思い浮かべるかもしれません。

5号池袋線の飯田橋付近にあるイカの耳［国土地理院「地理院地図」に編集部が一部加工］

【画像】超カッコいい！ これが首都高に点在する「謎のイカ耳」です！ 画像で見る（14枚）

ここでいう「イカの耳」とは、首都高に存在する「途中で切れている道」のことで、作りかけのジョイント部分（分岐部分）を指しています。

上空から見ると、開通している本線がイカでいう“胴体”で、そこから左右に枝分かれしている部分が“イカの耳”にあたります。

では、どうしてこのような中途半端な状態で止まっているのでしょうか。また、今後の延伸はありえるのでしょうか。改めて見ていきましょう。

大きなカギとなるのは、1960年代に計画されたものの、幻のままになっている「内環状線」です。ちなみに内環状線は、「ないかんじょうせん」と読みます。

内環状線は、現在の「都心環状線（C1）」と「中央環状線（C2）」の間を走る予定だったのですが、公害や眺望の問題などから地元の理解を得られずに頓挫。その計画の名残りが、イカの耳の正体なのです。

もっとも有名で、もっとも見応えのある「イカの耳スポット」は、5号・池袋線の「飯田橋出口」先のカーブ付近になるでしょう。

その下を走る「外堀通り」から見上げると、スパっと切られたジャンプ台のような道路を確認できます。もちろん、グーグルマップなどでも、途中で切れていることが明確に表現されています。

余談ですが、最近Netflixオリジナル作品としてリメイクされ、再注目を集めている映画「新幹線大爆破」（1975年のオリジナル版）では、このイカの耳スポットが身代金の受け渡し場所として登場し、犯人役の高倉健さんが降り立っていました。

そのほか、1号・上野線の「岩本町」や5号・池袋線の「早稲田」、7号・小松川線の「両国」あたりにもイカの耳が存在しています。

イカの耳が「胴体」となる日は来るのか!?

では、首都高のイカの耳がこれから開通して、“胴体”になることはあるのでしょうか。

結論からいえば、その可能性は限りなくゼロです。

5号池袋線の早稲田出口にあるイカの耳［国土地理院「地理院地図」に編集部が一部加工］

実は、内環状線の計画自体は今でも残っているものの、中央環状線（C2）が全線開通したことで、そもそも内環状線の必要性が無くなっているのです。

また、計画当初とは状況や考え方が大きく様変わりしていて、今では「都心部になるべくクルマを入れない」ことを優先して、中央環状線ならびに外環道（東京外かく環状道路）の整備が進められてきました。

となると、不通区間がまだ残っている、外環の“今”が気になってきます。

外環道の全線は約85kmで、現在はそのうちの約50kmが開通済み。2018年の6月、「高谷JCT（千葉県市川市）」〜「三郷IC（埼玉県三郷市）」間の15.5kmが開通したことで、千葉〜埼玉のアクセスが飛躍的に向上しました。千葉方面に住む筆者（のぐちまさひろ）は、とくに雪山へと向かうウインターシーズンに大きな恩恵を受けています。

そして、残る「大泉JCT（練馬区）」〜「中央JCT（三鷹市）」〜「東名JCT（世田谷区）」が開通すれば、大きな渋滞緩和や環境への好影響が期待できます。

とはいえこの区間は“永遠に工事中”とも揶揄されるほど難航しているうえ、2020年の10月には調布で地上陥没が起きてしまい、シールド工事が完全にストップしている状況です。

現在の工事状況は、「東京外環プロジェクト」の公式サイトで図解や写真とともに公開されているので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。