2児の母・青木裕子が秋の公園で見つけた、子どもの想像力が育つ「遊び方」

2人のお子さんの小学校受験を経験したフリーアナウンサーの青木裕子さんによる、日々の「子どもとの学び」を提案する連載「子育て歳時記」。青木さんが子育てをするなかで、お子さんのために徹底的にリサーチをし、親子で一緒に体験した「学び」の数々を毎月シェアしています。

小学校受験では、季節ごとの“植物”や“行事”、生活力について問われるような試験が行われます。365日様々なところにある「学び」のチャンスですが、慌ただしく暮らしていると意外と忘れてしまいがちです。今回は、秋ならではの遊びや工作のアイデアをご紹介。年末の慌ただしさがやってくる前に、秋の豊かな時間の楽しみ方をお届けします。

そして、この連載に書きおろしマンガなども加えてを改編し、まとめた書籍『3歳からの子育て歳時記』も絶賛発売中です。青木さんが実践してきた「体験」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、情報満載の一冊となっています。日々のお出かけや、休みの日の参考にもなるのでぜひご覧ください。

想像力を育む秋ならではの遊び

街の木々が赤や黄色に、鮮やかに色づいてきました。なかなか夏が終わらないと思っていたら、クリスマスムードと紅葉がいっぺんに来てしまったようです。年末のことを考えると気持ちが浮つきがちだし、ついつい慌ててしまうこともあります。でも、今しばらくは落ち着いて、短い秋を満喫するのもいいですよね。

例えば、気持ちのいい秋晴れの公園は子どもたちにとっては宝の山です。木の実を集めて遊んだり、落ち葉のざくざくとした踏み心地を楽しんだり。持ち帰った秋の恵みで工作をしてみるのも楽しいです。

特に私が、幼少期の息子たちと楽しんだのは、ドングリや松ぼっくりを使った工作です。ドングリの“やじろべえ”を作ったときは、バランスをとるのが難しくて試行錯誤し、絶妙なバランスを見つけたときには、親子で大盛り上がりしました。自然の素材は一つとして同じ形のものがないので、何度チャレンジしてもワクワクします。

松ぼっくりで人形や飾りを作ってもやはり毎回違う表情のものが出来上がるのが面白い。それに、自分で集めた材料で工作をするという体験は、収穫した野菜で料理をするときと同じく、子どもが感じる満足度が高い気がします。

『3歳からの子育て歳時記』では、小学校受験専門『コノユメSCHOOL』代表の大原英子先生が10月のおすすめとして、〈植物や廃材の工作で想像力を育もう〉という記事を書いてくださっています。そちらには落ち葉を使った貼り絵が紹介されていて、とても素敵です。

〈今この季節しかできないこと〉というのは子育て歳時記の醍醐味です。楽しく慌ただしい年末が到来する前に、ぜひ秋を楽しみつくしてくださいね。あっという間に終わってしまいそうなので、私も大急ぎでコラムを書きました！ 皆さんの秋に間に合いますように……。

