出張中に警察沙汰、子供が児童相談所に保護…育児放棄の妻と39歳夫がそれでも離婚しなかった理由

ストーキングにさらなる規制

2025年11月14日、日本代表のサッカー選手につきまとい行為をしたことで65歳の女性が逮捕された。女性は自身のSNSであたかも選手と恋愛があるかのような投稿をしていた。報道によれば、ダイレクトメールでその選手に粘着質な連絡を繰り返し、その選手の暮らす場所に何度か行っていたという。しかし選手と容疑者は全く面識もなかった。

警察庁のHPには、「ストーカーとは、『つきまとい行為』や『位置情報無承諾取得等』などを繰り返し行うことで、ストーカー規制法という法律で規制されています」と書かれている。具体的にはつきまといや「監視をしている」と告げること、拒否をしても何度も連絡をしてくることなどといったいわゆるストーカー行為に加え、「GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為」「GPS機器を取り付ける行為」なども含まれる。

11月21日には、衆議院の内閣委員会でストーカー規制法の改正案が可決された。規制の対象に追加されたのは、スマホと連動した紛失防止タグを、相手の承諾を得ずに取り付けて位置情報を取得する行為だ。同時に、配偶者暴力防止法（DV防止法）も同様の規制を盛り込むという。それだけさまざまな方法で相手が怖いと感じるようなことをする手段が広がっているということだろう。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「ストーカー行為の背後に、恋心があることが多いです。パートナーがいる人が、別の人と恋愛し、相手にストーカーまがいの行為をしたことから浮気が発覚することも多いのです。また、心に病を抱えている人は、妄想にとらわれ暴走することも多いと感じています」と語る。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは39歳の会社員の博紀さん（仮名）だ。「今から考えたらストーカーのようだった妻が、家事育児を放棄して子どもがひどいことになっています」と山村さんのところに相談してきたのだ。情熱と執着は紙一重ではあるが、妻はどんな人物なのか……。

10年前に2歳年下の妻と「授かり婚」

依頼者・博紀さんから連絡があったのは、朝8時です。「出張から帰ってきたら妻がいない。おそらく男です。相談させてください」と言うので、1時間後に会うことになりました。

40分後、カウンセリングルームに来た博紀さんは、半袖のポロシャツの上にダウンジャケットのみ。慌てて駆けつけてきたことがわかりました。とはいえ、服もバッグもハイブランドで、左腕には高級時計が光っており、余裕がある生活が伺えます。39歳でシステム関連会社勤務とのことですが、普通の会社員とは一線を画しています。まずは妻との結婚生活について伺いました。

「10年前に2歳年下の妻と授かり婚して、息子が生まれました。妻との出会いは、友達の紹介です。彼女はパワフルかつハイテンションで、話していて面白かった。同じバンドが好きだったり、“いいものを買って長く使う”という考え方が合っており、付き合うことに。交際1年で妊娠が判明しました」

博紀さんは両親が医師の家庭で育った次男で、自由奔放に生きてきたと言います。姉と兄が医師になったので、親からは何も言われず、我が道を進みます。

「小さい頃から、安定したサラリーマンになりたかった。野心もないのでそこそこの規模の会社に入って、楽に仕事がしたかったんです。でも仕事って面白いんですよ。僕の仕事はシステムの構築です。お客さんから依頼を受けて、工場の立ち上げ、物流システムの構築などをするのですが、面白くてたまらない。ブラッシュアップや不具合対応のために、客先に常駐することもあり、1〜3ヵ月くらいの長期出張もあるのです」

ストーカーのように情熱的にアプローチされて

息子が生まれたばかりの頃も、海外を含めて長期の出張が多く、妻とは何度も衝突したそうです。

「妻はキレると際限がない。子供の世話をしないことで怒鳴られたり、モノを投げられたりしましたが、妻は専業主婦なので、僕が働かないと生活できません。まず、ここから僕は間違っていた。妻が相手に合わせて嘘をつく人だと見抜けなかったんです」

博紀さんは共働き家庭で育ち、夫婦で仕事の話ができる家庭を築きたかったそうです。出会った当初、妻はその話を聞き「私も仕事が好き。結婚してもキャリアを極めたい」と言っていたのにすぐに仕事を辞めます。

「僕には有名企業に勤務していると言っていたのに、派遣社員でした。元々、仕事に向き合う情熱も根性がなかった。でも僕には情熱的にアプローチしてきて、勤務先で待ち伏せされたり、出張の空港に見送りに来たりと、まさにストーカー状態。当時の僕は、そこに深い愛を感じてしまったのです」

子供を餌に捕獲された

博紀さんは、家事や育児の大変さを知っている。だから妻に「家事や育児のワンオペがきついなら、家事代行とシッターを頼んで」とお金も渡したそうです。

「すると妻は他人を家に入れたくないと激怒する。そういう不毛な会話が本当にきつい。結局、そのときに、月の生活費として25万円を渡すことが決まってしまった。自宅は親の持ち物で家賃は要りませんが、水道光熱費、通信費は別に僕もちですから結構きつい。僕は10年前、子供を餌にされ妻に捕獲されました。そして今は捕食されそうになっているんです」

博紀さんの外見は、目鼻立ちが整い、背も高くすっきりとしています。育ちの良さと苦労もあり人間的な深みを感じます。だからこそ、きつい言葉が引っかかる。ところで息子はどうしているのでしょうか。

「実は、息子は近くの実家が育てているようなものなんです。姉夫婦が“ついでに育てるからいいよ”と。僕が本社勤務の時は、一緒に家を出て、息子は学校からの学童に行って、実家に帰る。勤務帰りに実家からピックアップして一緒に帰宅します。出張時には実家に行きっきりです」

海外出張中に児童相談所から連絡が…

妻は育児にほぼノータッチ。それは、オンラインゲームにハマったり、頻繁に外出したりして、当てにならないから。

「今のような生活スタイルになったのは、息子が5歳の頃。僕がインドネシアに1ヵ月間出張しているときに、警察と児童相談所から連絡があったのです。妻が夕飯を与えず、お腹を空かせた息子は、コンビニに吸い込まれた。そして棚から商品を取って食べていたのです」

虐待と判断した児童相談所は、博紀さんが帰国するまでの1週間、息子を保護します。妻に連絡すると、「オンラインゲームにハマって、息子の存在を忘れていた」と悪びれもせず言っていたそうです。

「息子はとても傷ついていました。円形脱毛症もできており、僕はこれ以上ないほど自分を責め、息子に謝罪しました。絶対に妻と離婚しようと話し合いをしたら、僕が性産業のお店に通っていた証拠となるレシートとお店の子の名刺を持ち出して、“これは浮気だから、あなたは有責配偶者。絶対に離婚できない”と言ってきたのです」

性産業のお店を、不貞行為と認定するかどうかは、夫婦の関係性によります。性的な関係がなく、数回なら不貞行為にはあたらない可能性が高いです。

離婚に踏み切れなかった理由は…

「そうなんですけど、あの妻に言われると僕が悪いと思い込まされてしまう。あと、妻とはこんなに関係が破綻していても、夫婦関係はあります。抜群にスタイルがよく、テクニックに長けている。僕は性欲が強く、それに対応できる人は妻しかいない。そういうところも離婚に踏み切れなかった理由の一つです」

夫婦は複数の要素が重なって、関係が成立しています。おそらく他人に言えないこともたくさんあるのでしょう。

「あと妻は美容整形にもハマっていて、僕が長期の出張から帰るたびに顔が変わっている。こういう不健全な生活をもうやめたい。最近、妻は夜中に出かけて朝まで帰らないことも多く、最近は昼も出ているみたいです。何をやっているのかわかりません。もう、本当に離婚したい。このまま妻と結婚していては、息子にいい教育をさせることができない。両親は学費を出すと言ってくれていますが、やはり僕が稼いだお金で出したいのです」

一連の話を聞くと、妻も博紀さんも心に病を抱えていると感じました。特に妻のその場を取り繕うために嘘をつき続けていることは、パーソナリティ障害の可能性も高いです。博紀さんの「未練なく、離婚したい」という思いに応え、調査をすることにしました。

◇心に病を抱えている親のもとにいる子どもを救出するには、現実をきちんと知る必要がある。そして妻本人も、ヘルプを必要としているはずだ。

では妻はどのような行動を起こしているのか。博紀さんはどのような決断をするのか。後編「「偶然」じゃなかった。育児放棄で警察を呼ばれた37歳妻、39歳夫が戦慄した危険すぎる行動」にて詳しくお伝えする。

