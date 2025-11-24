イーロン・マスクを超えた男！ChatGPTの生みの親であり、新時代のカリスマ「サム・アルトマン」の実像とは

新時代の寵児、金集めの天才、権力欲の化身、AI教の教祖……。ChatGPTで世界に熱狂的なAIブームを起こした謎の男の実像とは。

わずか3年で人類史上屈指の富を手にした

〈アルトマンが真っ白なスニーカーを履いて、意を決したような笑みを浮かべて駆け込んできた。そばかすのせいで実年齢の37歳（注：取材当時）よりもずっと若く見える。

アルトマンを見た誰もがまず目に留めるのは（中略）身長173センチのほっそりした小柄な体格だ。次に気づくのは、緑の目の射ぬくようなまなざしである。まるで世界一大切な人を相手にするかのように、まっすぐこちらを見つめてくる。

前の会議が押したために、遅れてしまったことをアルトマンは詫びる。会議室のスケジュール画面にはまだ「AI版マンハッタン計画」と表示されたままだ〉（以下、〈〉内の引用は全て『サム・アルトマン』NewsPicksパブリッシングより）

時価総額1兆ドル（約150兆円）ー。'22年秋に「ChatGPT」を公開してからわずか3年で、人類史上屈指の富を手にした、人工知能研究開発組織・OpenAI。その創業者にしてCEO、サム・アルトマンの人物像は、これまで断片的にしか伝わってこなかった。

天才の頭角は幼少期に

このほど、米ウォールストリート・ジャーナル記者のキーチ・ヘイギーが、初めてアルトマンに密着取材した評伝『サム・アルトマン』が邦訳された。AIバブルの台風の目であり、「世界経済の命運を握る」とも言われる男ー同書の一部を特別公開しつつ、その正体に迫ってみよう。

天才の頭角はすでに幼少期に現れていた。

〈（注：母は）サムに運動をさせるために遊び場に連れて行った。だが2歳のサムは、滑り台やブランコにまるで興味を示さなかった。「（中略）一緒に座って、赤ちゃんたちが遊ぶのを見ていようよ」と言った〉

教育熱心なユダヤ人家庭に生まれたアルトマンは、〈「あなたたちにできないことはない」〉と言い聞かされて育った。毎夕食後は家族でカードゲームに興じ、アルトマンは負け知らずだった。

20代で早くも億万長者になる

いち早く知的好奇心に目覚めた彼は、やがて周囲から「神童」と呼ばれ始める。17歳になる頃には、将来やりたいことの第一に「AI」と書くようになった。まだ生成AIなど影も形もない時期のことだ。

もうひとつ、アルトマンを語る上で重要なのは、彼が同性愛を公表していることだ。

12歳までに己のセクシャリティを自覚したアルトマンは、普及し始めたばかりのインターネットで「親にカミングアウトする方法」を調べあげ、母親に打ち明けた。

〈「2000年代の中西部でゲイとして育つのは、結構大変だった（中略）そんな時、AOLのチャットルームを見つけて、人生が変わった」〉

高校へ進んだ彼は、そこで性的マイノリティへの偏見や差別の解消を目指す「ゲイ・ストレート同盟」という組織の支部を校内にほぼ独力で立ち上げ、天性のリーダーとしての素質を発揮したという。

大学は全米トップクラスのハーバード、スタンフォード、ノースカロライナの3校を受け全て合格。スタンフォード大学へ進学すると、在学中に当時としては革新的だったスマートフォン向け位置情報サービスアプリの開発に成功し、レディエイト社（のちループトに改称）を起業した。

スティーブ・ジョブズから「クールだ」と評価

当時のアルトマンは、アップルの伝説的CEOスティーブ・ジョブズにも、ループトのアプリを売り込んだ。

アップルの講堂に呼び出されたアルトマンと共同経営者のハワードの2人は、観客席の中央に現れたジョブズへプレゼンを行った。

〈緊張で口の中がカラカラだった。（中略）プレゼンが終わると2人は前を見つめたままその場に立ち尽くした。

一瞬置いて、ジョブズは一言放った。「クールだ」〉

アルトマンは'12年にこの事業を売却。テック界の大物との人脈、経営者としての経験、そして約55億円ものカネを26歳にして手に入れた。

「週刊現代」2025年11月24日号より

