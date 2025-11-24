立命館慶祥から関西の強豪、立命大に進んだ岩見沢市出身の坂下晴翔中堅手（４年）が、明治神宮大会（１４〜１９日）での４試合でリードオフマンとして活躍し、チームを創部初の準優勝へと導いた。岩見沢南小１年の時から１６年間、情熱を注ぎ続けた野球。大学卒業をもって一区切りつけ、新天地へ進む。

初冬の神宮球場を包む観客の熱気が心地良かった。泣いても、笑っても坂下にとって最後の大会。「負ければ終わり。とにかく楽しもう。そうすればおのずといいプレーはできる」。毎試合、自分にそう言い聞かせて臨んだ。

１回戦は東農大北海道（北海道２連盟）戦。「地元のチームなので」と道産子の血が騒いだ。初回、先頭打者として二塁打を放って流れをつくり、５打数４安打で４―０の勝利に貢献。準々決勝の相手は東京六大学の強豪・明大。２―２で迎えた延長タイブレークの１０回、右前安打で満塁のチャンスをもたらし、７―２の大勝を呼び込んだ。準決勝の名城大（北陸・東海３連盟）戦でも１安打で決勝進出に貢献。青学大（東都大学）との決勝戦は力の差を見せつけられ０―４で完敗した。「目標は日本一」と公言してきただけに悔しさはあったが、やり切った。

大学入学時、関西での生活に不安がないわけではなかったが「皆明るくて元気がいい仲間だった」。そして最後の大会となった神宮球場は「いい景色だった」と振り返った。「コミュニケーション力やチームワーク。野球で培ってきたものを生かしていきたい」。来春からは証券マンとして社会人生活を送る予定だ。

◆坂下 晴翔（さかした・はると）２００４年１月２１日、岩見沢市生まれ。２１歳。小１の時、岩見沢南ビクトリーで野球を始め、中高は立命館慶祥。中２で北海道選抜に入る。今秋の関西学生リーグでは最終節２回戦の同大戦で劇的サヨナラ打を放ち、優勝に貢献した。１７９センチ、７６キロ。右投左打。家族は両親。