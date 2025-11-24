"1日で1000人以上と関係を持った女性"ことイギリス出身のインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）がまたも海外メディアを連日騒がせている。

【写真】特製ラッピングバスの前で開脚して座るボニー。他、「唾液」を小瓶へ入れる姿なども…

今回、争点となっているのは、「本当にオーストラリアに再上陸するのか？」ということだ。

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿してユーザーを集め、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売する活動を行っている。大規模な乱倫パーティーなど、一般人参加型の過激な企画で悪名をとどろかせてきたが、オーストラリアでは、ボニーの目論見が阻止された過去がある。現地事情に詳しいジャーナリストが語る。

「約1年前、ボニーはオーストラリアに滞在し、現地の18歳の若者と"交流"する計画を立てました。すると、ボニーのビザ取り消しを求めて2万人以上が署名するなど、ネット上を中心に抗議の動きが一気に広がりました。

複数の海外メディアの報道によると、ボニーにとって動画撮影は"仕事"であるため規則に反するとして、観光ビザは無効になったようです」

オーストラリアには、11月末から12月上旬にかけて、多くの高校生が卒業旅行に出かける"スクーリーズ"と呼ばれる期間がある。ボニーは、今年のスクーリーズに焦点を当てているのか、オーストラリア訪問を示唆する発言を繰り返している。

「11月初旬、オーストラリアのテレビ番組『A Current Affair』にリモート出演した際、『あまり多くは語らないけど、私には優秀な弁護士がいて、今年はスクーリーズに参加する予定だと言っておきます』とはっきり宣言しました。

また、いまや彼女のアイコンとなった特製ラッピングバス、通称BANGバスに乗り込む動画をYouTubeで公開しました。動画のタイトルはずばり、『ボニー・ブルーのBANGバスがオーストラリアへ』です」

動画の中でボニーは、何らかの書類を大切そうに持ち、「今年はオーストラリア政府からとても特別な手紙を受け取りました。私の弁護士たちのおかげで、そしてオーストラリア政府に感謝します」と語っていた。まるで無事に渡豪の許可が下りたような口ぶりだ。

ボニーの動向に注目が集まるなか、オーストラリアに拠点を置き、女性や少女の性的対象化などに反対する慈善団体「コレクティブ・シャウト」は、「オーストラリア国民は彼女が入国を許可されたかどうかを知る権利がある」と公式サイトで主張。移民・市民権大臣のトニー・バーク氏に対して、ボニーのビザの申請状況を明らかにするように要請している。

ボニーが考える挑発的な「次善の策」

一方で、ボニー本人ではなく、代わりに"分身"がオーストラリアにやってくる可能性もあるようだ。前出のジャーナリストの話。

「オーストラリア最大規模のニュースサイト『news.com.au』で、ボニーが『ゴールドコースト（オーストラリアの観光地）のイベントで、私の唾液が入った小瓶が配られる予定です』『もし私が物理的にその場に行けないなら、これが次善の策です』と話しています。

何百もの小瓶を用意しているようですが、オーストラリアは、バイオセキュリティ（病原体の侵入・蔓延防止）を非常に重視する国です。大量の人間の体液をイギリスからオーストラリアにどのように持ち込むつもりなのでしょうか。

いずれにせよ、オーストラリア訪問を示唆する発言も、小瓶のアイデアも全て、世間を騒がせるためのボニー流のリップサービスの可能性があります」

世界中の人々がボニーの手玉に取られている。