東ティモールを日本で最も知る男が明かした「苦難の道のり」

先月26日、マレーシアのクアラルンプールで開かれた第47回ASEANサミットで、東ティモールが正式に、ASEAN（東南アジア諸国連合）に加盟した。東ティモールに長年通い続け、日本と東ティモールの架け橋になってきた山田満早稲田大学教授が、「苦難の歩み」を振り返った。

新たなASEAN加盟国の誕生

新たなASEAN加盟国は、1999年のカンボジア以来26年が経つ。東ティモールは2011年に正式加盟申請をしており、正式加盟まで14年間を要したことになる。2022年にカンボジアが議長国であった第40回／41回ASEANサミットで「原則」加盟は合意されていた。今回の正式加盟を受けて東ティモール国内でも、「Together We Rise」「Together We Shine」と盛り上がっていた。

独立運動指導者で現首相のシャナナ・グスマン氏が各種報道機関からのインタビュー時に大粒の涙を拭う写真が多数見受けられた。グスマン首相の涙の心中はいったい何であったのだろうか。

まず、筆者と東ティモールとの関係について、読者の方に紹介しておきたい。筆者と東ティモールの最初の出会いはインドネシアの東ティモール侵攻後の1980年代後半頃に偶然出会った東ティモールで終戦を迎えた元軍人の方からの支援活動参加への要請であった。また東ティモールの土を初めて踏んだのはスハルト政権崩壊後の1999年6月に実施されたインドネシア総選挙で、当時27番目の州であった東ティモールに派遣されたときであった。本選挙時では、まだインドネシア軍・警察がライフル銃を持って投票所の警備にあたり、有権者の誘導を行なっていた。

次の訪問が、独立を問うた同年8月の住民投票の選挙監視であった。投票直後の騒乱のなかで、筆者も民兵に拘束される経験をした。

以来、独立後の2002年8月から10月に東ティモール国立大学（UNTL）で客員研究員をはじめ、国際NGO、内閣府PKO、外務省などからの依頼も含めて選挙監視員として東ティモールの国家建設に関与してきた。また、東ティモールの人材育成や研究交流も積極的に進め、本務校で学部、大学院修士、博士の学生も受け入れ、さらには、グスマン氏の早稲田大学名誉博士号授与も実現した。現在最も力を入れていることは、UNTLに日本研究センターの設立することだ。

筆者は学生の研修プログラムとして、毎年紛争経験国の国家建設の現場視察を実施してきた。その中で、紛争後国家東ティモールへの学生や大学院生の研修プログラムは、最も多い。直近では今年3月と9月に大学院生を引率して、UNTL学生との交流、教員らの講演、さらにはNGOや国連機関などを訪問している。もしグスマン首相の日程が合えば、必ず面会をしてきた。

独立までの苦難の道のり

1999年8月30日の住民投票を経て、住民の約80パーセントの支持率のもと独立の道を選択した。24年間にわたるインドネシアの支配、27番目の州として日常化が進んでいた一方で、山岳地帯では東ティモール民族解放軍（ファリンティル）がグスマン司令官のもとで抵抗運動を展開していた。筆者も選挙当日にはバンコクを拠点とするアジアの選挙監視団ANFREL（自由で公正なアジアの選挙を推進するネットワーク）のメンバーとして首都ディリから離れた地域の投票所で住民投票の選挙監視活動を行なっていた。地方ではすでにインドネシア統合派民兵による独立派と目される人々への暴力・暴行が始まっていた。まさに東ティモール内での統合派と独立派の分断が始まっていた。

住民投票は1999年3月にインドネシア、国連と旧宗主国ポルトガルとの3者で実施を決めていた。筆者はその3ヶ月後に初めて独立運動の統合組織CNRT（ティモール民族抵抗評議会）の最高指導者であったグスマンと会った。さすが長年抵抗運動を率いてきた司令官のオーラを感じさせる威厳を備えていたのが印象的であった。面会はちょうど住民投票前に実施されたスハルト政権崩壊後に自由な選挙として、44年ぶりに実施された同年6月のインドネシア総選挙にANFREL選挙監視団員として東ティモールに派遣される直前であった。当時、グスマンはすでにチピナン刑務所から民家に移送され、軟禁状態にあった。

国際社会では東ティモールの独立を2002年5月20日と考え、21世紀最初の独立国家としてメディア等で大々的に取り上げられた。しかし、現地東ティモールでは1975年11月28日にすでにポルトガルから独立を宣言していたので、その日を独立記念日と呼び、2002年5月20日は独立回復の日と呼んでいる。いずれにしても、2002年5月20日までの独立回復までの道のりは東ティモールにとって苦難の道であったことは確かである。直接間接的にインドネシアの軍事侵攻から27番目の州を終える24年間に約20万人の犠牲が出たといわれている。

また、筆者が選挙監視で参加していた1999年8月30日の住民投票直後からの殺戮で1000名以上の犠牲者を出し、70パーセント以上のインフラ・建物の放火や破壊がインドネシア統合派民兵らによって行われた。筆者自身もエルメラ国連事務所で7時間程度統合派民兵に拘束される経験をした。銃声が鳴り響き、現地住民が避難目的で大勢事務所に押し寄せ、玄関のガラスドアを突き破り、とにかく筆者も含めて床に平伏して、銃声が止むのを待った。国連警察が筆者らの前を忙しく行き交い、ディリの本部と連絡をとり、結局民兵組織との交渉が成立したときには日が落ちていた。国連警察の車両が筆者らの車両を挟んで護衛をするようにしてディリまで脱出することになった。

インドネシア27番目の州としての24年間

これら苦難の道を経て東ティモール民主共和国が誕生したのであったが、それに対して、ASEANはどのような立場を取っていたのであろうか。東ティモールが加盟する前の東南アジア地域10カ国は、「ASEAN10」と一致していた。というのは、そもそも東ティモールは24年間インドネシアの27番目の州であって、インドネシアの1つの州としてASEANに属していたのだ。ASEANは1967年に5カ国、つまりインドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール、フィリピンで出発し、1984年にブルネイ、1995年にベトナム、1997年にラオスとミャンマー、1999年にカンボジアが加盟することで「ASEAN10」になった。

後発加盟のインドシナ諸国の参加年を振り返るというまでもなくベトナム戦争終結が契機であった。この期間の東ティモールは、内政不干渉原則のもと、インドネシアの内政問題として「忘れられた存在」、また「忘れられた民族自決の独立闘争」であった。1975年のインドネシア軍の全面侵攻直後は、国連総会では軍事侵攻に対する憂慮を示す決議の採択が行われ、安保理においても、インドネシア軍の即時撤退の決議が採択された。1976年には非同盟諸国から東ティモール人の自決と独立の権利が確認されるも、結局1982年が最後の国連総会決議になった。当初インドネシア軍侵攻を非難していたオーストラリアは1979年にティモール・ギャップの石油天然資源をめぐってインドネシア政府と妥協し、併合を正式承認する。日本政府も戦後賠償から続く経済協力を背景に、政府開発援助を止めることなくインドネシア政府の支援を継続していた。

したがって、グスマンらは孤独な抵抗運動を続けていたことになる。唯一、市民社会が支援を継続するにとどまっていた。国際社会が再び東ティモール問題に大きな関心を向ける契機になったのが、1991年11月に起きたインドネシア軍によるサタクルス無差別殺戮事件であった。事件の全容はここでは詳しく触れないが、独立を求めたデモ行進者がサタクルス墓地に入るや待ち受けていたインドネシア軍から無差別発砲を受け、正確な数字は不明であるが200名ほどの若者たちが犠牲にあった事件である。国際社会に大きな衝撃を与える結果になり、オランダ、カナダなどからは援助を凍結し、遂にはクリントン米国大統領によるスハルト政権の人権問題への懸念も表明されることになったのだ。

このような占領下のもとで1992年11月にグスマンはインドネシア軍に逮捕され、翌年には20年の刑を宣告された。また1996年には、シメネス・ベロ司教と現大統領のラモス・ホルタにノーベル平和賞が授与されるなど東ティモール問題への国際社会からの関心は再び高まることになった。最大の契機は1997年に襲ったアジア通貨危機であった。インドネシア経済は大きな打撃を受け、結局独裁政権を敷いてきたスハルト政権が崩壊することになった。後を次いだハビビ大統領は経済の再建が急務であったが、東ティモール問題が「背中の棘」として国際社会からの支援再開の喫緊の課題となった。そこでハビビ大統領は住民投票結果に応じて、独立容認の姿勢を示すことになったのだ。

インドネシアの東ティモール占領は、すでに述べたように当時の東西冷戦下に左右された。ベトナム戦争で事実上の敗北を喫して退却する米軍、ベトナム社会主義共和国の誕生。その一方で、東ティモールの宗主国ポルトガルでは無血革命でサラザール独裁政権が倒れ、植民地化政策が放棄された。1975年に東ティモールが独立宣言をしたことは述べたが、東ティモール内では独立問題などをめぐる路線対立が顕在化し、事実上の内戦が起きていた。それを制したのが、マルクス・レーニン主義を掲げるフレティリン（東ティモール独立革命戦線）であった。米国撤退後の東南アジアの共産主義のドミノ化を恐れた当時のフォード大統領、キッシンジャー国務長官はインドネシア軍に軍事援助を約束し、同軍は1975年12月7日に東ティモールへの全面侵攻を行なっている。

さて、1999年8月30日の住民投票はこのような長い東ティモールの独立への苦難の道の到達点であったが、他方筆者が当時様々な東ティモールの指導者に聞き取りをしたときには、「絶好の機会到来であったが、突然の決定で独立の準備ができていない」との懸念も聞かれた。念願の独立回復の機会であったものの、多くの東ティモールの人々にはある意味で他人事であったのだ。当時選挙を取り仕切った国連東ティモール支援団（UNAMET）は、住民投票の意義を有権者に浸透させることに必死であった。識字率が低く、インドネシア統治時代は与党ゴルカルへの投票以外の選択肢は事実上なかった。そんな中で、独立の選択を問う住民投票の意味そのものが当初理解できていなかった。ラジオを使った広報、現地NGOや国際NGOとの協力を通じた投票方法の浸透など、現地で国際選挙監視活動を行なっていた筆者には、「本当に短期間で選挙は実施できるのだろうか」と思ったほどであった。

当初8月15日に設定された投票日は治安悪化で8月30日に延期されて実施された。グスマンとの事前の懇談でも圧倒的多数で東ティモール人は独立を選択するだろうとの予想通り、約80パーセントの住民が、24年間の27番目の州を継続する選択を意味する「赤と白」（メラ・プティ）のインドネシア国旗ではなく、独立運動の象徴であったCNRTの旗を選択し、UNAMETが用意した段ボールのブースに備え付けの釘を使って、穴を開けたのであった。しかし、筆者の知り合いのインドネシア人の多くが住民投票の結果に驚いていた。「あれほどの開発投資をしてあげたのに、恩知らずだ」との声さえ聞かれたのも事実であった。

なぜASEAN加盟を熱望したのか

インドネシアの27番目の州としての経験は、その間に3000人以上の東ティモール人がインドネシアでの高等教育を受ける機会を持ち、結果的にASEANを客観的に、あるときは主観的に経験する機会となった。ちなみに、350年以上の植民地宗主国であったポルトガル時代には、大学（学士）まで経験した東ティモール人は1名といわれていることからも、インドネシアの支配はネガティブな面だけではなく、ポジティブな面も東ティモール人に残したといえよう。現大統領ラモス・ホルタは東ティモールが独立したときにASEAN加盟は必然であると述べていたが、ASEAN加盟はホルタに限らず政治指導者たちの共通の願いであったのだ。

東ティモールの国家収入の約80パーセントは石油・天然ガス収入である。その一方で、「2034年問題」が迫っている。主要な油田であったバユ・ウンダンガス田は2024年末で枯渇し、ノルウェーの石油基金に倣って設立した東ティモールの石油基金の残高も2024年末で174億といわれ、東ティモールの1年間の国家予算から考えても10年持たない状況であるからだ。このような中で、資源収入に依存する経済構造からの脱却が唱えられているが、いまだ持続可能な経済の構築には至っていない。その結果、総人口140万人程度の約70パーセント近くが35歳以下であるにもかかわらず、彼らに具体的な雇用場所がない。若者は海外に出稼ぎに出ることになる。

職がない若い世代には残念ながらASEAN加盟の具体的な恩恵は現在のところないのが実情で、オーストラリア、韓国、言語が通じるインドネシアへ、最近は日本への技能実習生として職を求めて出国している。今年9月の渡航でも唯一のショッピングモールがあるティモールプラザの一角に海外送金を受け取るために並べられた椅子に座って順番を待っている家族の姿があった。海外送金も国内総生産の9パーセント相当になっていると聞いた。東ティモールは事実上ASEAN唯一の米ドルを国内通貨として使用している。

ASEANにとっての東ティモール加盟の意義

まずASEAN加盟の手続きを確認しておきたい。2008年12月発効のASEAN憲章第3章に「新メンバー加盟条件」として、4つの条件が掲げられてある。特に第2の条件には4項目がある。地理的所在地が東南アジア地域にあり、すべてのASEAN加盟国からの承認があり、ASEAN憲章の遵守に関する同意があり、加盟国の義務を履行する能力と意思があることである。加盟と申請手続きはASEAN調整理事会（ACC）で規定され、ACCの推薦に基づき、ASEANサミットで全会一致によって決定される。これが冒頭で述べた今回のマレーシアでの第47回ASEANサミットであり、この場で申請国の東ティモールが同憲章の受諾文章に署名を行なったのだ。

上述の「加盟国の義務を履行する能力と意思」にはアルファベット順に回ってくる議長国の務めも入る。東ティモールはそれに従うと2029年に議長国としての順番が回ってくる。しかし、カオ・キムASEAN事務総長はASEANメディアフォーラムで過去の事例をもとに、東ティモールの議長国延期の選択肢を提示している。実際、議長国となると年間約500以上の会議を主催し、そのための施設、安全、財源、人的能力などが必要になるからである。現在、東ティモールでは、日本のODA支援などで空港施設の拡張や国際会議場の整備、道路の拡張などを進めているが、筆者らの9月での訪問からみて29年の議長国までにすべてのインフラ等の整備は難しい状態といえいよう。

ASEANは東ティモールから石油・天然ガス資源の輸入はほとんどしていない。中国、韓国、日本の順位で96.6パーセントを占めており、ASEANではシンガポールが2.9％程度である。IMFの2024年ASEAN各国の名目国内総生産（GDP）をみても最大の額であるインドネシアが1兆3963億3000万ドルに対して、東ティモールは加盟国最下位の20億1500万ドルと、10位のラオスの159億0800万ドルにも遠く及ばない規模である。そうなるというまでもなく、ASEANにとっての東ティモールの加盟には経済的なメリットない。むしろ逆に東ティモールにとっての投資拡大の機会になるだろう。

それでは政治安全保障的観点からみた東ティモールの加盟はどうなのだろうか。まず、新メンバー加盟条件からして、すでに独立をした東ティモールが東南アジア地域に属する以上同国の参加は既定路線であった。何よりも米中の政治安全保障の狭間にあるASEANにとって、たとえ小国であっても東ティモールの存在は東南アジア地域全体の政治安全保障には重要であろう。しかし、ASEAN10カ国の米中に対する外交関係は、カンボジアやラオスが親中であり、過度な援助依存から「債務の罠」さえも囁かれている。他方で、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどは南シナ海の領有権問題で中国とは激しく対立している。

東ティモールとアメリカの関係

米国との関係はどうか。トランプ大統領は今回のASEAN関連会合において8年ぶりに東南アジアを訪問した。トランプ大統領のASEAN軽視は同地域に援助を強める中国の存在感を高める結果となってきた。今回のトランプ大統領の訪問はメディアで報道されるようにタイとカンボジアの国境地域での領土紛争を仲介して停戦させたと訴えるパーフォーマンスに近かった。マレーシア首相アンワルの演出もあり、両国は停戦協議で握手する場面もあったが、結局国境地帯における地雷の埋設めぐって和平合意は2週間程度で頓挫している。トランプ大統領が両国への関税を操作するやり方で導いた和平合意は宙に浮いた形になっている。

1967年設立以来ASEANの地域組織としての脆弱性は、ヨーロッパ連合（EU）との比較で、おそからず崩壊するだろうとの予測に対してすでに設立60年に近づいている。「ASEAN Way」といわれる、内政不干渉原則とコンセンサス方式に基づき、多様なアイデンティティを有する11の国家で構成されるASEANは今後とも継続していくと思われる。現在、軍政権と民主派との間で事実上の内戦状態にあるミャンマーでASEANの解決案が軍事政権には受け入れられていない。しかし、軍事政権は12月下旬には総選挙を実施し、軍の影響下にある政党を勝利させることで選挙の正当と同時に、設立された政府の正当性を試みようとしている。直近にASEANの真価が問われることになるだろう。

本稿冒頭で国父シャナナ・グスマンが加盟式典後のインタビューで大粒の涙を拭う写真が各紙に報道された。なぜ、グスマンは感極まったのだろうか。まずはいうまでもなく長い間自ら抵抗運動を率いて、遂には東ティモールの独立まで行き着き、過去に遠い存在であったASEANのメンバー国となり、しかも自らが加盟への署名を行なったことではないか。グスマンは国民から現地語で「マウン・ボウト（Maun Boot）」と呼ばれている。この意味は、単に「Big Brother」だけではなく、「みんな（国民）を養う」というような大きな意味が含まれていると筆者の教え子から教わったことがある。要するに、グスマンには平和で安全な社会を国民に供与する責任が課せられているのだろう。

グスマンは「敵もつくらず、同盟にも加わらない」と小国東ティモールの外交戦略を訴える。米国の国際NGOのフリーダム・ハウスが毎年発表する民主主義指数では東南アジア地域で唯一「自由な国」として、自由で公正な普通選挙を実施し、表現・信仰・結社などの基本的人権が保障されている国として評価されている。ミャンマーの軍事政権を明確に批判し、国民統一政府（NUG）を支持する。ミャンマー軍事政権からは内政干渉として逆に批判されている。

しかしながら、「自由な国」の評価を得る以前には困難な時期を経験している。2006年4月には15万人の国内避難民を流出する騒擾事件が起きている。 1999年住民投票後の騒乱を彷彿させる事件として国民に多くの不安を引き起こした。事件は複合的な要因で起きたが、発端は東ティモール国防軍内における東西差別で、西部出身の兵士が東部出身の兵士との間に昇進などの差別があると職場放棄したことであった。レジスタンスはもともと東部地域での活動が中心であったこともあり、インドネシア国境地域に接する西部地域出身者には不満が高まっていた。また、東ティモール警察官がインドネシア統治下で採用された者も多く、なんと国防軍と武装警察官との間で市街戦になった。その他、当時のアルカティリ首相は東ティモールでは極めて少数派のムスリムであり、圧倒的多数派のカトリック教会との軋轢も生じていた。

グスマンは国軍の最高司令官である大統領としてリーダーシップを発揮して、アルカティリ首相の辞任を要求し、オーストラリア軍などに治安回復のための軍隊の要請を行い、国連も再び治安維持軍を擁する国連東ティモール統合ミッション（UNMIT）の派遣を決定した。再び社会の安定を回復するやグスマンは2009年に「Goodbye Conflict, Welcome Development」政策を打ち出し、経済発展と治安情勢の安定化に向けたスローガンを国際社会に発信した。その真意は、「平和なくして開発はない、持続的開発なくして平和はない」、絶えず「和解と対話」の必要性を筆者は聞いている。冒頭で記したように、学生とともに東ティモールを訪問するたびに、あるいは勤務校の早稲田大学での講演会でも本人から直接幾度となく聞く機会があった。要するに、外に向かっては24年間のインドネシアと、内にあってはインドネシア統合派との和解と対話こそがグスマンが描いた平和国家東ティモールの国家建設であったのだ。

最後に、東ティモールは2002年に旧植民地宗主国主導のポルトガル語諸国共同体（CPLP）に加盟し、2014年にはディリでCPLPサミットを開催している。CPLPとASEANの経済協力に関するつなぎ役をASEANへの加盟を契機に申し出ている。また、ディリに本部を置く「g7+」という脆弱国家群の組織をグスマンが主導して運営する。2019年に国連総会でオブザーバーの地位も付与されている。グスマンは豊富な天然資源を有する「g7+」加盟国の多くが、実は紛争を抱えている現状に鑑みて、それら国家自らが開発の主体となることで紛争からの脱却が可能になると訴える。このように東ティモールは小国ではあるが、民主主義国家として、従来のASEAN諸国にはない貢献の仕方があるのではなかろうか。

