たくさんの人間を束ねて、ひっぱっていき何かを為す。これが昔から「男の夢」といわれてきた。よく聞かされてきたのは男の夢を叶えるのはこの世界三つあると。「野球の監督」「映画監督」そして「オーケストラの指揮者」。

これをやったら気持良くて、もう他の仕事なんか何もやりたくなくなると聞かされてきた。

私が思うに芸能の世界では、江戸の昔より演劇、演芸を取り仕切る席亭（今の言葉ではプロデューサーか）がそうだと思う。ただのプロデューサーではなく席亭は小屋（劇場）を持っていてすべての顔付け（キャスティング）も自分で出来る男のロマンと夢である。

小屋持ちではないがここへ来ていい席亭が次々誕生している。まったく無名で世間も全然相手にもしてくれない演芸関係者が、私にそっと「いまの東京には三大席亭がいますネ」「エッ誰？」「毒蝮三太夫、徳光和夫、そして高田文夫です」。その意味を考えてみたら私も思い当たるふしが。

今でもTBSラジオで喋っているが、日芸の私の大先輩であり、談志の無二の親友であった毒蝮三太夫、89歳である（談志、長嶋茂雄と同い年）。演芸好きが高じて定期的に席亭として「マムちゃん寄席」を開催。先日なんと第20回を迎えた。20回の時もいい顔付けで三遊亭小遊三、玉袋筋太郎、ナイツ、春風亭一之輔らである。マムちゃんの人望だろう、みないやな顔ひとつ見せず（本当か）集まった。20回もやればもう立派な席亭である（誰か小屋でもプレゼントしてやれ）。

歌謡曲と野球と演芸ならこの人。こちらはニッポン放送で喋っている徳光和夫（84歳）。歌謡ショーの企画などは昔からやっているが、先日はあの長嶋茂雄氏をしのび「ミスター寄席」を企画。徳さんの音頭で集まったのはナイツ、松村邦洋、山田雅人、そしてテリー伊藤、中畑清らである。この日みなに内緒で徳光が仕込んでいたのは最もミスターに愛された男、せんだみつお。「サプライズはこの人でーす」と出て来たせんだに舞台上も客席もシーン。「休日でハローワークも休みだったからここへ来たら、何だこの静寂は」だって。凄腕の徳光席亭である。

あと一人はこの私だそうで言われてみれば今でも「オール日芸寄席」（志らく、一之輔、太田光、宮藤官九郎ら）を定期的にやってるし「文夫の部屋」ライブ（イッセー尾形、片岡鶴太郎、横山剣らゲスト）もやっている。どうです？ 来年あたり三人で何かやりますか。誰が死んでもおかしくない年齢なので。

