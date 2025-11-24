「高畑充希が隠れファン」「実はYouTuberの先駆け」…女優・志田未来の知られざる真価

高畑充希が演技に魅入っていた

女優の志田未来（32歳）が来年1月スタートのTBS系連続ドラマ『未来のムスコ』に主演することが発表された。

同名の人気コミックが原作。女優の夢を追いながらもアルバイト生活を送る主人公・汐川未来（志田）の元に突然、10年後の未来から来た自身の息子を名乗る颯太（天野優）が現れる。彼氏のいない未来を「ママ」と呼び、2人で父親捜しを始める――というストーリーだ。

志田といえば、中学生だった'06年、中学生で妊娠・出産を経験した主人公を演じた、連ドラ初主演作となった日本テレビ系の『14才の母』で一躍脚光を浴びた。これまで何度も母親役を演じているが、同作から20年、また母親役を演じることになった。

「当時、志田さんの相手役を演じたのは故・三浦春馬さんで、志田さんの演技を光らせました。志田さんはすでに前年、日本テレビで放送されていた天海祐希さん（58歳）演じるクラスを支配する鬼教師に立ち向かう生徒たちの中でも、中心的な存在を演じ注目を浴びました。そして、内容が衝撃的過ぎる『14才の母』で驚愕の演技力をみせ、複数の賞を戴冠することになり、故・橋田壽賀子さんが理事を務めた財団が設立した『橋田賞』は上戸彩さん（40歳）の17歳を大幅に更新する13歳で受賞しました」（放送担当記者）

志田はその後も数々の映像作品をこなしながら、'13年5月にはYouTubeチャンネル『志田ちゃんねる』を開設。現在は、所属事務所の公式チャンネルの中のコンテンツとなっているが、実はYouTuberの先駆けだったのだ。

そんな志田の演技には、あの演技派女優も魅了されていことは知られた話だという。

「'16年放送のNHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』では高畑充希さん（33歳）が演じた主人公に影響を与える不良少女役を演じました。全話の中でたった2話しか出演していません。しかし、もともと、高畑さんは志田さんのファンだったということもあって、高畑さんは志田さんから何かを吸収しようと、自分の出番でもないのに現場へ行って演技に魅入っていたそうです」（NHK関係者）

闇バイトの指示役を演じたことも

ここ数年は連ドラのオファーが途切れず。'23年は『ブラッシュアップライフ』（日テレ）、『ブラックポストマン』（テレビ東京）、『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ）、など5本にレギュラー出演し、『勝利の法廷式』（読売テレビ・日テレ）に主演。

今年も『なんで私が神説教』（日テレ）など3本に出演し、放送中の『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日テレ）では闇バイトの指示役を演じるなど、役の幅を広げ続けている。

「『未来のムスコ』が放送される火曜午後10時枠は、新垣結衣さん（37）主演の『逃げるは恥だが役に立つ』（'16年）、綾瀬はるかさん（40歳）主演の『義母と娘のブルース』（'18年）、多部未華子さん（36歳）主演の『私の家政夫ナギサさん』（'20年）などのヒットドラマが生まれました。放送中の夏帆さん（34歳）と竹内涼真さん（32歳）ダブル主演の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』も話題になっています。

志田さんの新ドラマは隠れた『本命』の予感がある。ジワジワ話題になるのではないでしょうか」（先の記者）

年明け早々、志田の演技を見るのが楽しみだ。

