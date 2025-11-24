GT-Rファンは永遠に

日産自動車（以下日産）は、R35型『日産GT-R』の生産終了を受け、その歴史とファンへの感謝を込めた特別展示イベント『FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜』を11月22〜24日の3日間、日産グローバル本社ギャラリーで開催している。

【画像】歴代全てのGT-Rが集結！ファン感謝イベント『FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜』 全200枚

1969年に初代PGC10型が誕生して以来、約半世紀にわたり『日産の走りの象徴』としてクルマ好きを魅了してきたGT-R。2007年には現行型となるR35型が復活する形で登場し、以来18年間に渡り愛されてきたが、8月25日をもって生産を終了した。



ファンへの感謝を込めた特別展示イベント『FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜』を開催。 山田真人

こちらのイベントでは日産が所有する歴代GT-Rのロードカーやレーシングカーを一堂に展示し、GT-Rの歩みを振り返ることができる。会場にはGT-Rを象徴する丸型テールランプをモチーフにしたモニュメントを設置。メッセージを添えて『Rへの想い』を残すことができるようになっている。

他にも23日には『R32カルソニック・スカイラインGT-R グループA』が『真庭速祭』でデモ走行を行った様子が放映され、24日には同車をドライブしたGT500ドライバー、平峰一貴選手のスペシャルトークショーを予定している。

これだけのGT-Rが一ヵ所に集まる機会はめったになく、初日開場前に行った撮影時も、入場を今か今かと待ち受ける熱心なファンの列ができていた。ここではキーとなるモデル数台をピックアップしてご紹介する。

誰もが思い浮かべる定番『ハコスカGT-R』1972年KPGC10型 スカイラインハードトップ2000GT-R

国内ツーリングカーレースにおいて無敵の強さを誇ったスカイライン2000GT-R（PGC10型）は、4ドアセダンとして1969（昭和44）年に発売された。

翌1970年（昭和45年）には、旋回性能向上と軽量化のためにホイールベースを70mm短縮した2ドアハードトップ（KPGC10型）へと進化。リアに黒いオーバーフェンダーが純正装着されたハードトップ2000GT-R の姿は、『ハコスカGT-R』といえば誰もが思い浮かべる定番として愛さた。



1972年KPGC10型 スカイラインハードトップ2000GT-R 山田真人

純粋レーシングカーであるR380用の技術を投入した2L直列6気筒DOHC4バルブのS20型エンジン、大容量 100Lの燃料タンク、リクライニング機構のないバケットシート、快適装備が省かれたスバルタンな内装などの特徴は、セダンからそのまま引き継がれた。

戦闘力を増したハードトップの投入によって、レースではGT-R の勢いに拍車がかかり、1972（昭和47）年3月、ついに前人未到の累計50勝を達成。同年10月のワークス活動休止までに、通算52勝という大記録を打ち立てた。

200台足らずで生産終了『幻のGT-R』1973年KPGC110型 スカイライン2000GT-R

『ケンとメリーのスカイライン』というキャッチフレーズで大人気となった4代目スカイライン。この4代目に設定された2000GT-Rは、ツーリングカーレースへの参戦がなかったことに加え、市販車も1973（昭和48）年1月からわずか4ヵ月、台数にして200台足らずで生産終了したため、『幻のGT-R』と呼ばれている。

4輪ディスクブレーキ化や吸気側エアダクトの装着など、メカニズム面は先代GT-Rより確実に進化。通常の2000GTシリーズとは異なるメッシュタイプの迫力あるフロントグリル、ワイドタイヤの装着を想定してフロント側にも追加されたオーバーフェンダー、当時は異例の裸準変備リアスポイラーといったエクステリアも注目を浴びたが、当時でさえ、その姿を路上で見かけるチャンスは、めったになかったという。



1973年KPGC110型 スカイライン2000GT-R 山田真人

平成元年に16年ぶりの復活1989年BNR32型 スカイラインGT-R

8代目スカイライン（R32型）は1989（平成1）年5月に発売された。それから3ヵ月後の8月には、16年ぶりの復活となったGT-Rが登場し、大きな話題を呼んだ。

GT-Rのために専用設計された2.6L直列6気筒DOHCツインターボ『RB26DETT型』は、当時の国産車最強の280psを発生。駆動方式にはFRベースながら、路面状況に応じた電子制御で4輪に駆動力を配分する電子制御トルクスプリット4WDシステム、『アテーサE-TS』を採用している。



1989年BNR32型 スカイラインGT-R 山田真人

サスペンションも4輪マルチリンク方式に一新し、セダン派生型のスポーツカーとしては世界トップクラスの運動性能を実現した。

このGT-Rは実戦でも活躍を見せ、1990（平成2）〜1993（平成5）年の全日本ツーリングカー選手権（JTC）では、4シーズン29戦29勝0敗という完盤な戦績を残した。同様に、ベルギー・スパ24時間などの海外レースでも高い評価を得た。

量産車最速の7分8秒679を記録2013年R35型 GT-RニスモNアタック・パッケージ

1988（昭和63）年に『スカイラインGT-R』が初めてドイツ・ニュルブルクリンク北コース（オールドコース）で走行実験して以来、すべてのGT-Rは、世界で最も厳しい走行条件をもつこのコースで鍛えられ、その成果を市場で評価されてきた。

2013（平成25）年、ニスモ・ロードカーのフラッグシップとして『日産GT-Rニスモ』が企画された際、それにはまず最高のクルマとしての評価が必要と判断。同年9月、公道走行も可能な専用オプションパックを装着したこのクルマで、S.ブエミ、M.クルム、A.ハーネ、田中哲也の4人のドライバーが各2ラップするタイムアタックを敢行する。



2013年R35型 GT-RニスモNアタック・パッケージ（右） 山田真人

そしてクルムが2回目の走行で当時の量産車最速の7分8秒679を記録し、同型車による前年の最速タイム、7分18秒を実に10秒近く上回った。

『FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜』開催概要

期間：11月22〜24日10:00〜20:00

場所：日産グローバル本社ギャラリー

コンテンツ：

〇歴代日産GT-R展示

KPGC10、KPGC110、R32、R33、R34、そしてR35モデルまで、GT-Rの進化の軌跡をたどる

〇展示車両一覧

・スカイラインハードトップ2000GT-R KPGC10型

・スカイライン2000GT-R 1969 JAFグランプリ優勝車仕様 PGC10型

・スカイライン2000GT-R KPGC110型

・スカイライン2000GT-Rレーシングコンセプト KPGC110型

・スカイラインGT-R BNR32型

・スカイラインGT-R VスペックBCNR33型

・スカイラインGT-R Mスペック・ニュルBNR34型

・スカイラインGT-RグループA 1993年JTC STPタイサンGT-R No.2 BNR32型

・スカイラインGT-Rペンズオイル 1999年 JGTCシリーズチャンピオン車 BNR34型

・ザナヴィ・ニスモGT-R 2003 JGTC No23 BNR34型

・GT-RニスモGT3 2015年 バサースト12時間 総合優勝車 R35型

・GT-R ニスモNアタックパッケージ・タイムアタック車 R35型

・ニスモR34 GT-R Z-tune

・GT-Rニスモ・スペシャルエディション

・GT-Rプレミアムエディション

〇メッセージ・オブ・サンクス

GT-Rを象徴する丸型テールランプをモチーフにしたモニュメントを設置。来場者は思い出やメッセージを添えて、“Rへの想い”を刻むことができる（プレゼントを用意/数に限りあり）

〇メモリアルフォト

SNSに投稿されたGT-Rの写真（メモリアルフォト）を大型スクリーンで紹介

〇R35型GT-Rの試乗体験

今夏に終了した試乗体験が、今回のイベントにあわせて期間限定で復活。試乗はオンラインでの事前予約が必要

〇『真庭速祭』GT-Rデモ走行大型スクリーン放映（11月23日限定）

『R32カルソニック・スカイラインGT-R グループA』のデモ走行の模様を大型スクリーンにてライブ中継。デモ走行には、GT500ドライバー平峰一貴選手が参加予定

〇スペシャルトークショー（11月24日限定）

GT500ドライバー平峰一貴選手のスペシャルトークショーを午後に予定

＊詳細は日産公式SNSにてご確認を



GT-Rを象徴する丸型テールランプをモチーフにしたモニュメントを設置した。 山田真人