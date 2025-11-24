奇跡の53歳！元おニャン子クラブB組・山崎真由美、32年ぶりグラビアに反響相次ぐ「ステキすぎます！」
元おニャン子クラブB組の山崎真由美（53）が、18日発売の『週刊FLASH』に登場した。
【写真】奇跡の53歳！32年ぶりにグラビアを披露した山崎真由美
32年ぶりとなるグラビアを披露した。袋とじ8ページで、53歳という年齢を感じさせない美しい姿を見せている。インタビューではおニャン子当時の思い出について語っている。
山崎のグラビアに、ファンからは「ステキすぎます！」「本当にすばらしい」「かわいすぎる！」「セクシーですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
同誌には、田村保乃、村井優、小島凪紗、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）らが登場する。
