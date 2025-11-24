長年の激務を勤め上げ、定年後は退職金で悠々自適な生活を送りたい……そう夢見る会社員は少なくありません。しかし、いざその時を迎えたとき、パートナーも同じ気持ちでいるとは限らないのです。ある男性が直面した定年後のリアルとは？

「俺はもう働かない」2,100万円を手にした夫が直面した、妻との温度差

30代で転職した専門商社で、この春に60歳定年を迎えた佐藤隆司さん（60歳・仮名）。長年の激務を乗り越え、手にした退職金は2,100万円。住宅ローンも完済しており、貯蓄と合わせれば「老後資金2,000万円問題」も余裕で解決できるはず。

隆司さんは、再雇用制度を利用せず、完全にリタイアすることを決めていました。これまで仕事は激務を極めていました。海外との取引における時差対応や、深夜・早朝の緊急連絡への対応、休日も含む長時間労働……正直、へとへとです。さらに社内の人間関係も、精神的に限界でした。上と下に挟まれることが多かった隆司さん。身動きが取れず、苦しい思いをしたことは数知れず。もうやりきった、楽になりたい。そのような気持ちが強かったといいます。

会社からは定年の半年前に、再雇用の話をもらっていました。回答期限は定年の3カ月前。その期限が、いよいよこようとしていたタイミングで、「定年で仕事を辞めるつもりだ」と、妻の洋子さん（仮名・58歳）に打ち明けました。

「まずはきっと労ってくれる――そんなことを思っていましたが、妻の反応はまったく違ったものでした」

仕事を辞めるという隆司さんに対し、洋子さんの反応は驚くほど冷ややかなものでした。夕食時。箸を置き、まっすぐに隆司さんを見つめてこう言います。

「あなた、仕事をやめて何をするの？」

隆司さんは言葉を失いました。洋子さんの指摘は、経済的な問題だけではありませんでした。確かに2,100万円は大金ですが、人生100年時代と言われる今、夫婦二人があと30年近く生きるとすれば、年間で使える余裕資金はそれほど多くありません。何より洋子さんが懸念していたのは、仕事人間だった夫が「やることのない毎日をダラダラ過ごすこと」でした。

「仕事を辞めて、何かやりたいことはあるの？ 一日中、家にいてテレビを見ているだけというのは辞めて。ずっと、ただいられるのは迷惑なの」

まさに青天の霹靂です。「まだ働けというのか！」と声を荒らげそうになりましたが、洋子さんの指摘はあまりに現実的でした。趣味といえる趣味もない隆司さん。仕事がなければ社会とのつなががなくなり、家の中に閉じこもることは確実です。それは妻にとって「巨大な粗大ゴミ」と同様。そのような事実を、この時初めて理解したのです。

「70歳現役」がスタンダードになりつつある日本の現状と、定年後のリスク

佐藤さんのように、「退職金＝ゴール」という考えは今や昔の話になりつつあります。

総務省『労働力調査（基本集計）』によると、60歳〜64歳の就業率は74.3％、65歳〜69歳でも53.6％に達しています。つまり、60歳で完全にリタイアする人は少数派であり、多くの人が何らかの形で仕事を続けているのが実情です。

これには、経済的な理由だけでなく、社会参加や健康維持、生きがいといった側面も大きく影響しています。完全に社会との接点を絶ってしまうと、認知機能の低下や生活習慣病のリスクが高まるだけでなく、佐藤さんのように「家庭内での居場所」を失うケースも散見されます。

また、総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における実収入から消費支出を引いた不足分は、毎月約3万4,000円となっています。これは平均値であり、ゆとりある生活（旅行や趣味、交際費など）を求めれば、赤字幅はさらに拡大します。

2,100万円の退職金は決して少額ではありませんが、インフレによる資産価値の目減りや、想定以上に長生きする「長生きリスク」、さらには医療・介護費用の増加を考慮すれば、取り崩すだけの生活は精神的にも大きな不安を伴います。

妻の洋子さんが放った「家にいられるのは迷惑」という言葉は、きつい表現に聞こえますが、夫の精神衛生と家計の両方を考えた際、極めて合理的な発言だったといえるでしょう。定年後は「働かなくていい期間」ではなく、「自分のペースで社会と関わり続ける期間」と考えると、さまざまな選択肢が見えてきそうです。

