フィリピンのGDP成長率が4％へ急落しました。成長の失速、その背景には政府内の「架空インフラ」汚職と、米国の新関税政策というダブルパンチがあります。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、現地から最新状況を解説するフィリピンレポート。今回はマルコス政権が財閥出身の新財務相を切り札に、この難局をどう乗り越えるのかをみていきます。

経済の減速と政府の対応

フィリピンのマルコス大統領は、2025年11月13日に、第3四半期の経済成長が予想を下回ったことを受け、第4四半期に政府支出を強化すると公約しました。大統領は、年末までに当初の計画に沿った支出水準を達成し、第3四半期の遅れを取り戻すため、公共支出を加速させる複数の措置を講じたと述べています。

第3四半期のフィリピンの国内総生産（GDP）成長率は、第2四半期の5.5％から、4年ぶりの低水準となる4％に減速しました（前年同期は5.2％）。この急激な経済減速の主な原因として、公共事業プロジェクトを巡る汚職スキャンダルが指摘されており、これが政府支出を抑制し、消費者および投資家の信頼を冷え込ませたと考えられています。政府は、公務員が民間業者と共謀してコストを水増しし、架空のインフラを承認したとされる数十億ペソ規模の汚職スキャンダルを調査中です。この状況に対応するため、予算管理省（DBM）は、経済成長を押し上げる目的で、10月から12月にかけて1.31兆ペソ（約3.5兆円）を支出する計画を立てています。

今年の最初の9ヵ月間のGDP成長率は平均5％であり、前年同期の5.9％を下回っており、政府が目標とする通年目標の5.5％から6.5％の範囲を下回る結果となっています。

マルコス大統領は、景気減速の背景には汚職問題に加え、一連の台風による休業日の発生、そして世界経済に影響を与えている貿易の不確実性も一因として言及しました。米国が8月7日以降、フィリピンを含む複数国からの製品に対して19％の関税を課すなど、新たな貿易構造によるショックに適応している段階であると分析しています。

なお、この汚職スキャンダルはフィリピンの投資家心理を冷え込ませ、株式市場やフィリピン・ペソに下押し圧力となっています。

財務相の交代と市場の評価

​2025年11月19日、フィリピンのマルコス大統領による内閣改造に伴い、新たな財務長官（財務相）としてフレデリック・ゴー氏が任命されました。今回の人事は、前財務相であるラルフ・レクト氏が、政権の要である官房長官（Executive Secretary）へと横滑りで就任したことを受けたものです。政局の混乱や、洪水対策事業を巡る汚職疑惑への対応という側面も指摘されますが、経済運営の継続性を担保する人事であると評価されています。

​市場関係者や主要な信用格付け会社は、ゴー氏の財務相就任を好意的に受け止めており、マルコス政権が掲げる経済政策が今後も維持されるとの見通しを示しています。ゴー氏はこれまで、大統領の投資・経済担当特別補佐官として政権中枢で実務を担ってきました。また、それ以前はユニバーサル・ホテルズ・アンド・リゾーツ（Universal Hotels and Resorts Inc.）の社長を務めるなど、フィリピン大手財閥・ロビンソン・グループでの長年の民間企業経営の経験を有しています。こうした経歴から、ゴー氏は投資家心理を熟知しており、ビジネス界との強固な繋がりを活かした経済運営が期待されています。

​格付け会社各社は、新財務相の下でもフィリピン政府が推進する「中期財政枠組み（Medium-Term Fiscal Framework: MTFF）」が堅持されると分析しています。具体的には、財政赤字の対GDP比の縮小や、政府債務の適切な管理といった財政健全化の取り組みが、滞ることなく継続されると見られています。また、企業向けの税制優遇措置「CREATE MORE」法の活用や、インフラ投資の促進を通じて、経済成長を後押しする姿勢にも変化はないでしょう。

​今回の財務相交代は、政治的な雑音が聞かれる中での発表となりましたが、経済チームの枠組み自体に大きな変更がないことから、市場に安心感を与えています。格付け会社は、フィリピンが目標とする信用格付け「A」ランクの取得に向け、ゴー氏がこれまでの路線を引き継ぎ、堅実なマクロ経済運営を行うと予測しています。投資家にとっても、予見可能性の高い政策運営が続くことは歓迎すべき材料であり、新体制下でのフィリピン経済の行方に注目が集まっています。