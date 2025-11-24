ジーノ・ティティクルが6億円を獲得、2位も1億円越え 最終戦で日本勢はいくら稼いだ？
＜CMEグループ・ツアー選手権 最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアー今季最終戦が終了した。ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドは、総額1100万ドル（約17億円）の賞金がかけられ、優勝したジーノ・ティティクル（タイ）が賞金400万ドル（約6億2000万円）というビッグマネーを手にした。
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
ティティクルはこの勝利で2年連続の年間女王を戴冠。さらにプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）、平均ストロークNo.1の称号『ベアトロフィー』も掴みとり、世界ランク1位の強さを見せつけた。2位には同じくパジャレー・アナナルカルンがつけたが、こちらも100万ドル（約1億5660万円）のビッグマネーをゲット。3位に入ったネリー・コルダ（米国）は55万ドル（8600万円）を手にした。そして日本勢8人が出場していたが、いくら稼いだのか。日本勢トップの5位タイで終えた畑岡奈紗は26万ドル（約4000万円）を稼いだ。竹田麗央と岩井千怜が13位タイで8万8000ドル（約1400万円）、岩井明愛と西郷真央が19位タイで7万8071ドル（約1200万円）、古江彩佳と勝みなみが26位タイで7万1107ドル（約1100万円）を稼いだ。ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を獲得し、優勝すればプレーヤー・オブ・ザ・イヤー戴冠もかかっていた、山下美夢有は36位タイで戦いを終え、6万4750ドル（約1000万円）を手にした。
ゴルフ情報ALBA.Net
CMEグループ・ツアー選手権 最終結果
