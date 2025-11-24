「あのちゃんの父に似てる」と言われるHey! Say! JUMP郄木雄也が、ジュニア時代の自身の映像をみて「似てるかも」と納得した。

【映像】ジュニア時代の郄木（比較写真も）

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。スタジオには、進行を務めるさらば青春の光・森田哲矢、事務所の先輩である河合郁人、友人代表としてWEST.桐山照史、俳優 三浦翔平､ユージらがビデオ出演した。

プロフィールを紐解きながら、クールなイメージの郄木の人物像を深堀りするコーナーでは、事務所に入所したいきさつやジュニア時代の活動についても紹介。

かつて、ジュニアの中でも期待の高いメンバーが入るグループ「J.J.EXPRESS」に所属していた頃の話になると、17歳当時に出演していた『少年倶楽部』の映像が公開された。

そのなかで、俳優 風間俊介らとともに冷麺の食レポをする郄木は、冷麺のなかに入ってたさくらんぼをみて「デザートが入ってる」とコメントし笑いを誘うなど可愛らしい一面が垣間見れる。

その様子をみたあのちゃんは「（父に）似てるし、めちゃくちゃかわいい」と絶賛。

写真を並べて河合が「半分隠すとマジで似てるよ」と指摘すると、森田も「たしかに」、半信半疑だった郄木自身も「似てるかも」と同意。河合に「自分でも思う？」と聞かれると「思います思います。これだったら」と納得していた。

（あのちゃんねる）