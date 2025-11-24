この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。

■これまでのあらすじ

いつかこの子も結婚する日がくるのだろう…そう思って見守っていた娘。しかし18歳になった娘が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は強く反対し、「まともな大人なら18歳と付き合わない」と言い放つ。少し前まで娘に彼氏ができたことを喜んでいたのに…



心に傷を負った娘

引きこもり…そして再生これからきっとよくなる…はずだった中学2年生の時に男性に付きまとわれ、男性恐怖症となってしまった娘。話しかけてきたのが父親であってもフラッシュバックして怯えてしまうほど心に深刻な傷を負い、引きこもりになってしまいました。そこからまた学校に通うようになり、少しずつ笑顔を取り戻し、父親とも話せるようになって…今度は彼氏を連れてくるという。娘は過去を乗り越えた。これからきっと明るい未来が待ってる。そう期待した母の目には涙すら浮かんでいました。その期待が、あんな形で裏切られるとは…



著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)

「娘が23歳年上の彼氏を連れてきました」はこちら 『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)「娘が23歳年上の彼氏を連れてきました」はこちら 18歳になった娘が連れてきたのは41歳の彼氏でした――ある日、白井優子は18歳になる一人娘の美月から「紹介したい人がいる」と相談を受けた。しかし、娘が連れてきたのは41歳の男だった。「まともな男が23歳年下の女性に手を出すわけがない」、その想いから優子は二人の交際を認めず、娘との関係が悪化してしまう。あなたは子どもの歳の差交際を認める事ができますか？

(ウーマンエキサイト編集部)