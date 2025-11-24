◆報知新聞社後援 ◇サッカー 全日本Ｕ―１２選手権静岡県大会 ▽決勝 エスパルスＵ―１２清水 ２−０ ＳＡＬＦＵＳ ｏＲｓ（２３日、アイスタ）

エスパルスＵ―１２清水が４年ぶり４度目の優勝を飾った。決勝戦でＳＡＬＦＵＳ ｏＲｓと対戦し、元日本代表でＪ１神戸のＧＫ権田修一（３６）の長男、権田泰千（たいち、６年）が後半２分にヘディングで先制。同５分には小林聖之介（６年）も頭で追加点を決め２―０で快勝した。優勝チームが出場する全国大会は１２月２６日から鹿児島市で行われる。

Ｕ―１２清水に念願の全国大会への道を切り開いたのは、１７５センチの権田の頭だった。背番号１０・酒井琉衣（６年）からのＣＫ。相手ＤＦとの激しい競り合いを高い打点で制し、ゴールへとたたき込んだ。「１点を絶対決めようと思った。全国につながってうれしい」と声を弾ませた。

６年生に進級後、チームとしてこれまでの大会では優勝経験がなかった。太田貴光監督（５５）は「チーム一丸となって最後にタイトルが取れたのは良かった」と、うなずいた。強みは例年のチームよりも高いイレブンの身体能力。父譲りのパワーを持つ権田は、その象徴的存在だ。

ＧＫやりません 権田は「将来は日本代表になってＷ杯で優勝したい」と夢を語る。ＧＫは「やりたくないです。攻撃する方が面白いですから」と苦笑い。一人でゴールマウスを守る重圧を誰よりも知る父も、息子にＧＫを勧めることはないという。

１年間で１０センチ以上伸びた身長はまだまだ止まらず「（１８７センチの）お父さんは超えたい」と笑う。その偉大な父からいつも言われる言葉は「自信を持って行け」。小学校卒業後は父が所属する神戸のジュニアチームに進む予定だが、その前に目指すのは全国優勝だ。目標を問われると「得点王と最優秀選手を狙います」。迷わず即答し、大物感を漂わせた。

（甲斐 毅彦）