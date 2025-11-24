

「黒部ダム」へ向かうトンネルを進むと、その先には迫力ある絶景を見ることができます（筆者撮影）

「日本の屋根」と呼ばれる北アルプスを貫く、世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」。

長野県の「扇沢駅」から富山県の「立山駅」までの総延長37.2km、最高地点2450mを、乗り物を乗り継ぎながら巡ります。毎年5月に見られる雪の壁で有名な「雪の大谷」など見どころ満載で、いまや日本を代表する観光地となっています。

今年は11月末を最後に冬季休業に入りますが、26年には立山黒部地域に、新たな観光ルート「黒部宇奈月キャニオンルート」が一般開放される予定です（ただし、ルート内の一部のケーブルカーで改修工事が必要となるなど、計画に遅れが出ており、早ければ来年10月開放と予定しているものの、延期の可能性もあるとのことです）。

「黒部宇奈月キャニオンルート」の内部を見た

立山黒部アルペンルートのハイライトである「黒部ダム」と「黒部宇奈月キャニオンルート」は、映画『黒部の太陽』（1968年）の舞台になった場所でもあります。

25年で公開から57年となるこの映画は、世紀の大工事であった黒部ダム建設の壮大なドラマを、関西電力と熊谷組による偉業として描いた作品。

トンネル工事のシーンは、熊谷組の愛知県豊川市にある工場敷地に、大規模なセットが作られて撮影されたとのこと。当時一大ブームを築いた「企業タイアップ映画」の先駆けになった作品と言われています。

当時の最新の映画製作技術の粋と、三船敏郎さん（三船プロダクション）と石原裕次郎さん（石原プロモーション）による共同制作で、これ以上にない豪華なキャストの力を結集した渾身の一作。興行収入は16億円におよび、観客動員は800万人を記録しました。



雪壁の高さが20mにもなるという圧巻の「雪の大谷」（写真：kazz zzak／PIXTA）

筆者は以前、「黒部宇奈月キャニオンルート」が一般には非公開であった当時、関西電力主催の施設見学ツアーに応募し、抽選で10倍以上の倍率を勝ち抜き参加したことがあります。早ければ来年に一般開放となる、このルートを先取りしてみましょう。

スタートは、立山黒部アルペンルートの出発点でもある、長野県のJR信濃大町駅。ここからバスで扇沢へ。扇沢から黒部ダムまで、「トロリーバス」という、ガソリンを使わず、架線でトンネル内を走るバスが運行していました（18年に廃止。現在は電気バスに置き換え）。



JR信濃大町駅から向かいます（筆者撮影）

この区間は、通称「関電トンネル」と呼ばれ、1956年に着工。『黒部の太陽』での工事シーンのハイライトとなったこの場所は、掘削工事の途中に「破砕帯」という地層に行き当たり、大量の地下水と土砂が噴き出すなど、その工事は難航を極めたといいます。

大工事の末に完成した「関電トンネル」を、トロリーバスは快適に乗客を運び、約15分で黒部ダムに到着。まさに、「線路のない路面電車」という感じで不思議な乗り心地だったと記憶しています。

向かうのは、『黒部の太陽』が描いた「くろよん」

筆者が参加したツアーは、ここで現地集合となっていました。ツアーの出発点であるトンネルの入り口には、『黒部の太陽』を記念した石原裕次郎さんのレリーフがありました。

黒部ダムは、長さ492mのウィングを持つ巨大なダムで、えん堤の高さは186mと日本一の高さを誇ります。特に毎秒10トン以上の「観光放水」と呼ばれる大量の放水は、黒部ダムを象徴する圧巻の光景です（現在は冬季休業で終了）。



「関電トンネル」の入り口には、『黒部の太陽』を製作主演した石原裕次郎さんのサインがありました（筆者撮影）



集合地点となった「黒部ダム」（筆者撮影）

さて、ツアー一行がヘルメットを受け取り、バスに乗り込んで最初に向かうのは、1963年に完成した巨大発電所「黒部第四発電所（通称：くろよん）」に向かう専用のトンネル道路です。

途中、映画『剱岳 点の記』（09年）の舞台地となった名峰・剱岳が望める展望台を通り、バスが着いた先は、「インクライン上部（じょうぶ）停留所」。ここからは、地底のトンネルを上下するケーブルカー「インクライン」に乗って発電所に向かいます。



ルートの全容はこのような感じ（筆者撮影）



「インクライン上部」から奥に見えるインクラインに乗って先に進みます（筆者撮影）



上下から行き来するインクライン。見たことのない迫力ある車体です（筆者撮影）

インクラインで一気に下ると、発電所の中枢に入ります。よくぞこんな大工事を、と思える巨大な施設。内部では、発電設備や地下の施設見学も可能です。



「黒部第四発電所」の地下施設の内部（筆者撮影）

中島みゆきさんが歌唱した「あの舞台」

黒部川第四発電所からは、工事用に使われた「上部専用鉄道」の蓄電池機関車が牽引する客車に乗って、「欅平（けやきだいら）」へ向かいます。

同区間については02年、NHK「紅白歌合戦」の中継にて中島みゆきさんがトンネル坑内の線路で『地上の星』を歌ったことから話題を呼びました。

『地上の星』といえば、言わずもがな、「プロジェクトX〜挑戦者たち〜」の主題歌です。00年に、黒部ダムの建設プロジェクトが「プロジェクトX」で取り上げられたことから、歌唱地として黒部ダムが選ばれた、とのことです。



蓄電池機関車が牽引する客車に乗って、まずは「欅平上部」へ（筆者撮影）

工事用トロッコに揺られることも、普段は経験できない貴重な体験。

途中に通過する「黒部川第三発電所」は、「くろよん」竣工の前、1940年に建設されました。吉村昭氏による小説『高熱隧道』（1967年）の舞台でもあります。

この地域では、古くは大正時代から調査が着々と進められていて、渓谷の岩を削ってつくられた「日電歩道」と呼ばれる細い道を、測量隊が命がけで荷物を運ぶ姿が見られました。

小説では、建設当時、岩盤温度が最高166度にもなった過酷な工事と、そこで奮闘した人々の様子が克明に描かれています。

そして黒部川の絶景の渓谷を眺め、途中で下車しつつ約1時間の旅を終え、標高800mの「欅平上部」に到着しました。



トロッコで移動の途中、鉄橋からは、美しい峡谷や迫力ある仙人谷ダム、滝を望むことができます（筆者撮影）

そこから竪坑エレベーターに乗って200mほど下り、「欅平下部」にたどり着きます。ここで次の工事用トロッコ電車にて黒部峡谷鉄道の欅平駅へ向かいます。

同駅からは、観光客にも人気の「黒部峡谷鉄道」に乗って宇奈月温泉へ向かうことができます。「黒部宇奈月キャニオンルート」の来年の一般公開が待たれます。



「欅平下部」から別のトロッコに乗り換えます。資材運搬用のトンネルと客車はコンパクトなつくり（筆者撮影）

大自然のリアルを描いた「立山が舞台の作品」

さて、ここまで新ルートの「黒部宇奈月キャニオンルート」をたどってきましたが、ここで一度、黒部ダムまで戻り、「立山黒部アルペンルート」の旅を続けましょう。

立山を舞台にした映画といえば、一連の山岳映画を忘れてはならないでしょう。

10月31日公開の映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（阪本順治監督、吉永小百合さん主演）で、過酷なエベレスト登山のシーンが撮影されたのも、実はここ立山。高原バスの停留所「室堂」の1つ手前にある「天狗平」から望む剱岳は絶景です。

また、先に挙げた『剱岳 点の記』は、新田次郎氏による山岳小説で、明治時代にはまだ未踏峰であった剱岳に挑む測量隊を描いた作品。09年に木村大作監督によって映画化されました。

立山の麓を走る富山地方鉄道の、木造の名駅舎で知られた「岩峅寺（いわくらじ）駅」で、ここを「富山駅」として撮影が行われています。



木造駅舎のたたずまいが趣ある、富山地方鉄道の「岩峅寺駅」（写真：uco／PIXTA）

14年には、同じ木村大作監督によって映画『春を背負って』が制作されました。笹本稜平氏による原作の舞台は埼玉県の奥秩父でしたが、大自然の絵力を前面に描くために、立山連峰の山小屋での撮影を決行したとのことです。



そして、12年公開のアニメーション映画『おおかみこどもの雨と雪』では、アルペンルートの観光名所の1つ、日本一の落差を誇る滝「称名滝」や、ラストシーンではそそり立つ岩壁である「悪城の壁（あくしろのかべ）」の絶景が登場します。

また、東京から移住した家族が暮らす古民家は、上市町にある実在の家をモデルとしており、映画公開後は「花の家」と呼ばれて多くの聖地巡礼ファンが訪れています。富山地方鉄道の上市駅からは、歩いて40分ほどで行くことができます（時節柄、熊にはご注意ください）。

この上市町は、『剱岳 点の記』でも登山隊の入口として描かれました。そびえ立つ厳しい山容を目の当たりにすることができます。



「恐ろしくて人を引き寄せない」という意味からその名がついたという「悪城の壁」。高さは約500m、幅は約2km、一枚岩盤としては日本一の規模を誇ります（写真：sorairo／PIXTA）

「立山黒部アルペンルート」にはストーリーがある

立山黒部アルペンルートは単なる観光ルートではなく、『黒部の太陽』で描かれた世紀の大工事の末に開通した黒部ダムや、『剱岳 点の記』でも描かれた1300年の歴史を持つ立山信仰の対象である立山がある、まさにストーリーの宝庫とも言うべき場所。

今シーズン、その姿を見られるのもあとわずかな時間ですが、是非それぞれの名作映画とともにその絶景の余韻に浸りたいものです。



途中で目にする黒部峡谷のダムの迫力に圧倒されます（筆者撮影）



ロマンある地下施設に、美しく広大な自然の絶景。一般開放される日が待ち遠しいです（筆者撮影）

古関 和典 ： ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家