◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）

国内最強を証明した。第４２回マイルＣＳは２３日、京都競馬場で行われ、単勝１・８倍の断然人気を集めたジャンタルマンタル（川田）が好位追走から抜け出し、１分３１秒３のコースレコードタイで完勝した。牡馬が出走できる国内芝マイルＧ１・４競走を史上初めて完全制覇。２０年グランアレグリア以来、史上９頭目の同一年の春秋マイルＧ１制覇を飾った。

◆川田将雅騎手 １９回目の騎乗で初勝利。Ｇ１は安田記念（ジャンタルマンタル）以来の今年２勝目、通算３０勝目。重賞はアルテミスＳ（フィロステファニ）以来の今年１０勝目、通算１５２勝目。

◆高野友和調教師 ２３年ナミュール以来、２勝目。Ｇ１は安田記念以来の今年２勝目、通算１０勝目。重賞はチャレンジＣ（オールナット）以来の今年３勝目、通算３１勝目。

◆パレスマリス産駒 初出走初勝利。Ｇ１は安田記念以来の今年２勝目、通算４勝目。重賞も安田記念以来の今年２勝目、通算６勝目。

◆社台レースホース ９６年ジェニュイン以来、３勝目。Ｇ１は天皇賞・秋（マスカレードボール）以来の今年３勝目、通算４１勝目。重賞はアルゼンチン共和国杯（ミステリーウェイ）以来の今年７勝目、通算２７７勝目。

◆社台ファーム １３年トーセンラー以来、９勝目。Ｇ１は天皇賞・秋（マスカレードボール）以来の今年５勝目、通算１０９勝目（ほかＪＧ１・３勝）。重賞はアルゼンチン共和国杯（ミステリーウェイ）以来の今年１９勝目、通算５７７勝目。

◆４歳馬 ２３年ナミュール以来、２０勝目。

◆関西馬 ２２年セリフォス以降、４年連続２６勝目。関東馬１６勝。

◆１番人気 ２１年グランアレグリア以来、１７勝目。

◆レースレコード 勝ち時計１分３１秒３は１４年にダノンシャークがマークした１分３１秒５を０秒２更新。（記録は全てＪＲＡ）