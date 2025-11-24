【速報】iPhone 16が最安登場、Appleの本気が止まらない
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日0時から12月1日23時59分まで、一年に一度のビッグセール｢Amazonブラックフライデー」を開催中。
23日までの先行セールが終わり、開始と同時にラインナップを確認していたのですが、なんとApple（アップル）の「iPhone 16」が15%オフと、過去最安値で登場していました。おすすめ度MAXの確実な目玉商品なので要チェックです！
この記事で紹介している商品
昨年モデルのiPhone 16がブラックフライデー本番から登場、しかも今年最安値です
昨年発売した型落ちモデルながら、処理性能や高性能カメラはバリバリ使える、｢iPhone 16 (256 GB)｣が通常13万9800円のところ、なんと2万円オフの、11万8900円で登場しました。
先行セールに引き続き、Appleさんの太っ腹具合が止まりませんね！
4色のカラー展開がありますが、早くも争奪戦の予感…。
性能も簡単におさらいしておきましょう！エントリーモデルながら、A18チップを搭載しており動作はサクサク。Apple Intelligence（アップル インテリジェンス）にも正式対応しており、生成AIによる文書作成や通知整理、簡単な画像編集などまでこなしてくれます。
48MP Fusionカメラは超高解像度写真の撮影や、光学2倍望遠でズームインが可能。12MP超広角カメラはオートフォーカスに対応し、シャープで精細なマクロの写真とビデオの撮影ができます。
非常に価格と性能のバランスが取れたスマートフォンですね。
ほか容量や別のカラーもセール対象のモデルもあるので、お好みのカラーやストレージ構成を選べば良しです！
まだ年末には早いですが、1年頑張った、そして来年またしっかり頑張るためのご褒美としてどうでしょうか？
ちなみに、他のiPhoneセールも見つけました
iPhone 16が対象なら、他のモデルも対象になってないかなと確認したところ、ちゃんと見つけましたよ。
どれかというと、
iPhone 16 Plus
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 14
と4モデルもありました。ちなみに、すべて今年最安値 ※Keepa参照 で登場しているので、気に入ったモデルがあればこちらでも全く問題ないですね。
まだブラックフライデーは始まったばかり。対象商品の幅も非常に広いので、ぜひ一覧ページからチェックしてみてください！
なお、上記の表示価格は2025年11月24日0時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:｢Amazonブラックフライデー」