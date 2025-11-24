¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤¬¸ì¤ë¡¢º£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡Ö·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¡Ö»î¤·¤¿¤¤¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤Áª¼ê¡×
セルジオ越後の「新・サッカー一刀両断」(21)
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê14Æü¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê18Æü¡Ë¤ò½ª¤¨¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡££²»î¹ç¤È¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢£²¡Ý£°¡¢£³¡Ý£°¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ËÇ÷¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²ÝÂê¤È¼ý³Ï¤Ï¡©¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡¢¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡£²»î¹ç¤È¤â¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¡¢Áê¼ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¹ñ¤Î¥¬¡¼¥Ê¤Ï¼çÎÏ¿ô¿Í¤¬ÉÔºß¡£ÂÎ³Ê¤ÏÂç¤¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ü¡¼¥ëºÝ¤Î·ã¤·¤µ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸å¤í¤Ç¥À¥é¥À¥é¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¡£ÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¹ñ¤¬32¤«¤é48¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆîÊÆÍ½Áª¤òÄÌ²á¤Ç¤¤º¡Ê£·°Ì¡Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¦¥Á¡¼¥à¡£ÆîÊÆÍ½ÁªºÇ½ªÀá¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É¸¹â4100¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¹âÃÏ¤Ç¤Î»î¹ç³«ºÅ¡£»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ú¤¤¤Æ¼é¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¡£ÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Á°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç£²ÅÀÌÜ¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¥È¥É¥á¤ò»É¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢Áê¼ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¡¢¤É¤ó¤É¤óÁª¼ê¸òÂå¤ò¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤À¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆ²°ÂÎ§¡££¹·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï¡¢10·î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î£²»î¹ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¼éÈ÷¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤¬¤³¤³¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌá¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Æ°ÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°ËÅì½ãÌé¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¾Úµò¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤À¤·¡¢º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¹¥Ä´¤Ê¾åÅÄåºÀ¤¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£²ó¤â¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÍèÇ¯¤Þ¤ÇÄ´»Ò¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Úº´Ìî³¤½®¤Ï¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤À¤Í¡Û
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤Îº´Ìî³¤½®¤ÈDF¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤È¤¤¤¦¿·ÀïÎÏ¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂæÆ¬¤â¹¥ºàÎÁ¡£
¡¡º´Ìî³¤¤Ï¡ÖÂè£²¤Î±óÆ£¡Ê¹Ò¡Ë¡×¤À¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÄÙ¤·²°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ëºÝ¤Î¶¯¤µ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±óÆ£¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¾¯¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤òÁª¤Ö¡£¹¶·â»²²Ã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢º´Ìî³¤¤Ï¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°Àþ¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤Æ¤ë¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤ÎÆîÌî¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î»ÅÊý¤â¤¤¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾(¸½¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ)¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤À¤Í¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢±óÆ£¤Èº´Ìî³¤¤Î¤É¤Á¤é¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯£³·î¤Î³«ºÅ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡£³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÈÄ¹180Ñ¤È¾®ÊÁ¤À¤±¤É¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾Â¤Ç½³¤ì¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Ñ¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤ÎÂ¿¤¤ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤È±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÅÏÊÕ¹ä¤¬ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·¿´ÇÛ¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤À¡£¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢9·î¡¢10·î¡¢11·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½£¶Ï¢Àï¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¸Ä¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤À¤Í¡£µ×ÊÝ¤Î¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡£¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÁá¤¯¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¶¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤ë¤Î¤¬º£¤Î»þÂå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥á¥Ã¥·¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µ×ÊÝ¤Ë¤â¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡¢¹¶·â¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Îµ×ÊÝ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç»ß¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Ê¤ê¡¢µ×ÊÝ¤Î»Å³Ý¤±¤ÎÉÝ¤µ¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢Á°½Ò¤·¤¿±óÆ£¤Èº´Ìî³¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â»î¤¹²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
