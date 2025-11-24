渡邊渚「前髪長くなって」“センター分け”増える 自身の“本心”が唯一出る瞬間も告白
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が、24日までに自身のインスタグラムを更新。「センター分け」にしている理由を明かした。
【写真】笑顔で…“センター分け”が増えたことを報告した渡邊渚
渡邊は、写真を添えて「前髪長くなって、センター分けが増えてます。分けるつながりで、どうでもいい話を。私は書き物の時が一番本心が出やすくて(むしろそこでしか出ない)、動画媒体は求められることをやるって感じ。自分の中では、はっきり別々！書かなくてはいけないこと、やらなければいけないことが年末に向けて山積みなので、スイッチをうまく入れたり切ったりしながら頑張ります！」とつづった。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。
