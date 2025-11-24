三連休最終日のきょう24日（月）は、太平洋側を中心に日差しが届いて行楽日和となりそうです。日本海側は雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。東北や北陸は急な雨や雷雨にご注意ください。車を運転する予定の方も多いかもしれませんが、秋の深まりとともに暗くなるのも早くなっていますので、夕方、薄暗い時間帯の運転は特にお気をつけください。

■きょう24日（月）の全国天気

太平洋側を中心に日差しが届き、行楽日和となるでしょう。関東も日差しが届く見込みです。空気が乾燥しますので、火の元・火の取り扱いにはお気をつけください。日本海側は晴れ間も出ますが雲が広がりやすく、にわか雨がありそうです。東北や北陸では急な雨や雷雨にご注意ください。夜遅くなると、九州で雨の所が多くなる予想です。また、北日本では午前中、濃い霧が出そうです。

■きょう24日（月）の予想最高気温

東北から九州では20℃前後まで上がる所が多いでしょう。東京都心も18℃と過ごしやすくなりそうです。北海道の各地も10℃に届くでしょう。那覇は26℃、日差しのもとでは少し暑さを感じそうです。

【各地の予想最高気温】

札幌 :12℃ 釧路 :12℃

青森 :15℃ 盛岡 :14℃

仙台 :16℃ 新潟 :14℃

長野 :14℃ 金沢 :18℃

名古屋:18℃ 東京 :18℃

大阪 :19℃ 岡山 :18℃

広島 :17℃ 松江 :19℃

高知 :21℃ 福岡 :20℃

鹿児島:21℃ 那覇 :26℃

■週間予報

連休明けのあす25日（火）は低気圧が日本海と本州の南岸をそれぞれ進む予想です。西日本から雨の範囲が広がり、次第に風も強まってくるでしょう。26日（水）は東日本・北日本で雨風が強まる見通しです。山沿いでは雪が降り、強まる所もありそうです。連休明けは荒れた天気になる所がありそうですのでお気をつけください。また、雨のあとは大陸から黄砂が飛来する予想です。車や洗濯物の汚れにお気をつけください。