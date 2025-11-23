眠そう・疲れて見えるのはまぶたが原因？ 加齢で進む「眼瞼下垂」と症状【医師解説】

眼瞼下垂手術は、機能面だけでなく見た目にも影響を与える重要な手術です。後悔しないためには、手術を受ける前にしっかりとポイントを押さえ、自分の要望に合った方法を選ぶことが大切です。そこで、まぶたのたるみは歳のせいと諦めるのではなく、眼瞼下垂手術を検討する際に知っておきたいポイントについて、酒井直彦先生（銀座S美容・形成外科クリニック）に解説してもらいました。

監修医師：

酒井 直彦（銀座S美容・形成外科クリニック）

1991年北里大学医学部卒業。その後、横浜南共済病院形成外科や横浜市立大学形成外科、北里大学病院形成外科などで経験を積み、2009年、城本クリニック新宿院院長として招聘、2016年に銀座S美容・形成外科クリニックを開業、院長となる。2021年には第109回日本美容外科学会（JSAS）学会長に就任。医学博士、日本形成外科学会専門医、日本美容外科学会専門医（JSAPS）、日本美容外科学会専門医（JSAS）。

編集部

年齢とともに、まぶたが下がってきた気がします。

酒井先生

年齢とともにそういったお悩みを持つ方は多いと思います。まぶたを引き上げる筋肉が緩み、まぶたを引き上げようとしても十分に上がらない状態を、専門用語で「眼瞼下垂」と言います。また、まぶたの皮膚がたるんで被ってくると、見かけ上は下垂の状態になりますし、目の上のくぼみが原因で、眼瞼下垂のように見えることもあります。

編集部

どうして筋肉が緩むのですか？

酒井先生

まぶたを引き上げる筋肉がゆるむ原因はさまざまですが、最も多いのは加齢によるものやコンタクトレンズの長年の装着などによるまぶたへの刺激です。通常は徐々に下垂症状が進んでいきます。一方で、まぶたを引き上げる筋肉の力がもともと弱いと、若いうちから眼瞼下垂が認められるものもあります。

編集部

外見が変わっていくのは気がかりです。

酒井先生

そういう人は多いと思います。眼瞼下垂が進むと、「眠そう」「元気がなさそう」「疲れていそう」といった印象を与えてしまうこともあります。また、まぶたが上がらないと眉を持ち上げて目を開こうとするので、おでこの横じわが目立つようになるなど、加齢性の変化が進行し、さらには目元の疲労感や頭痛、肩こりが気になるなど、外見以外のさまざまな弊害も出てきます。

※この記事はMedical DOCにて＜後悔しない｢眼瞼下垂手術｣を受けるための3つのポイントとは？【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。