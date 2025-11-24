◇スピードスケートW杯第2戦 最終日（2025年11月23日 カナダ・カルガリー）

女子団体追い抜きで高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（20＝立大）、佐藤綾乃（28＝ANA）で臨んだ日本は2分53秒08の3位で、開幕2連勝を逃した。優勝は2分52秒52のオランダ、2位は2分52秒のカナダだった。

男子団体追い抜きは佐々木翔夢（19＝明大）、山田和哉（24＝ウェルネット）、蟻戸一永（23＝同）の日本が3分41秒43で5位。米国が3分35秒34で優勝した。

男子500メートルで森重航（25＝オカモトグループ）が34秒00で4位。3位と0秒01差で惜しくも表彰台を逃した。倉坪克拓（24＝長野県競技力向上対策）が自己ベストの34秒13で6位、広瀬勇太（21＝高崎健康福祉大）が34秒53で19位。ジョーダン・ストルツ（21＝米国）が33秒79で優勝した。格下のBクラスで新濱立也（29＝高崎健康福祉大職）が34秒07で1位だった。

女子500メートルの吉田雪乃（22＝寿広）は37秒44の10位にとどまった。世界記録保持者のフェムケ・コク（25＝オランダ）が36秒72で開幕4連勝。Bクラスで山田梨央（28＝直富商事）が自己ベストの37秒59で2位だった。