リーグ・アン 25/26の第13節 リールとパリFCの試合が、11月24日04:45にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。

リールはオリビエ・ジルー（FW）、オサメ・サハラウイ（MF）、ハムザ・イガマネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはウィレム・ジュベルズ（FW）、マチュー・カファロ（MF）、ピエール・レースメル（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。パリFCのウィレム・ジュベルズ（FW）がゴールを決めてパリFCが先制。

しかし、40分リールが同点に追いつく。ロマン・ペロー（DF）のアシストからオリビエ・ジルー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、パリFCは同時に3人を交代。ウィレム・ジュベルズ（FW）、サミル・シェルギ（MF）、マチュー・カファロ（MF）に代わりジャンフィリップ・クラッソ（FW）、ティモテー・コロジェイチャク（DF）、モーゼス・サイモン（FW）がピッチに入る。

61分、リールが選手交代を行う。ハムザ・イガマネ（FW）からハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）に交代した。

72分、リールは同時に2人を交代。オサメ・サハラウイ（MF）、ナビル・ベンタレブ（MF）に代わりマリウス・ブロホルム（MF）、ヌガル・ムカウ（MF）がピッチに入る。

74分、パリFCが選手交代を行う。ピエール・レースメル（MF）からアリマミー・ゴリー（FW）に交代した。

77分リールが逆転。オリビエ・ジルー（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

さらに80分リールに貴重な追加点が入る。アイサ・マンディ（DF）がヘディングシュートを決めて3-1。2点差に広げる。

83分、パリFCが選手交代を行う。ビンセント・マルケッティ（MF）からロアン・ドゥセ（MF）に交代した。

その直後の84分、パリFCのジャンフィリップ・クラッソ（FW）のアシストからロアン・ドゥセ（MF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

86分、リールは同時に2人を交代。オリビエ・ジルー（FW）、アイサ・マンディ（DF）に代わりイーサン・エムバペ（MF）、ネイサン・ノイ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分リールに貴重な追加点が入る。マリウス・ブロホルム（MF）がPKを決めて4-2。2点差に広げる。

そのまま試合終了。リールが4-2で勝利した。

なお、リールは29分にハムザ・イガマネ（FW）に、またパリFCは66分にアマリ・トラオレ（DF）、90+4分にロアン・ドゥセ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 06:51:04 更新