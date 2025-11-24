【広島】2026年のキャッチフレーズは「SHAKARIKI」 しゃかりきに1位を目指す 島内颯太郎「今のチームにぴったり」
プロ野球・広島は23日、2026年シーズンのチームキャッチフレーズが「SHAKARIKI」に決定したと発表しました。
「しゃかりき」に1位を目指すという意図が込められた今回のキャッチフレーズ。ロゴは「SHAKARIKI」の中の“AKA”が“1”に向かって駆けるデザインとなっており、球団は「必ず“優勝”するという強い決意を込めました」と説明しています。
このキャッチフレーズについて島内颯太郎投手は球団を通じ、「今のカープにとって一番大事なことはしゃかりきに戦うことだと思うので、今のチームにぴったりだと思います」とコメントしています。
▽島内颯太郎投手コメント
今のカープにとって一番大事なことはしゃかりきに戦うことだと思うので、今のチームにぴったりだと思います。「がむしゃら」「しゃ」「遮二無二」と「しゃ」シリーズ第4弾ということで、なかなか結果が出せていないのですが、なんとか来年はこの「SHAKARIKI」でリーグ優勝、日本一を目指して頑張っていきたいと思います。ロゴにカープが優勝に向かっていくというのが入っているので、それもすごく分かりやすくて良いと思います。