プロ野球・広島は23日、2026年シーズンのチームキャッチフレーズが「SHAKARIKI」に決定したと発表しました。

「しゃかりき」に1位を目指すという意図が込められた今回のキャッチフレーズ。ロゴは「SHAKARIKI」の中の“AKA”が“1”に向かって駆けるデザインとなっており、球団は「必ず“優勝”するという強い決意を込めました」と説明しています。

このキャッチフレーズについて島内颯太郎投手は球団を通じ、「今のカープにとって一番大事なことはしゃかりきに戦うことだと思うので、今のチームにぴったりだと思います」とコメントしています。

▽島内颯太郎投手コメント

今のカープにとって一番大事なことはしゃかりきに戦うことだと思うので、今のチームにぴったりだと思います。「がむしゃら」「しゃ」「遮二無二」と「しゃ」シリーズ第4弾ということで、なかなか結果が出せていないのですが、なんとか来年はこの「SHAKARIKI」でリーグ優勝、日本一を目指して頑張っていきたいと思います。ロゴにカープが優勝に向かっていくというのが入っているので、それもすごく分かりやすくて良いと思います。

まずは今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。今シーズンは2年連続Bクラスという悔しい思いを選手もそうですし、ファンの皆様にも味わわせてしまったと思うので、来シーズンは選手全員気持ちを入れ替えて、リーグ優勝、日本一というところを目指して「しゃかりき」に頑張っていきますので、ファンの皆様も「しゃかりき」に応援よろしくお願いします。