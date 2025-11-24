『絶対零度』総理の娘が誘拐される前代未聞の事態に【第7話あらすじ】
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の第8話が24日に放送される。放送を前にあらすじと場面写真が公開された。
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■第8話あらすじ
桐谷杏子（板谷由夏）に届いたメールには拘束された娘のカナ（白本彩奈）の写真が添付されていた。直後に電話が入り、相手は“娘を預かっている”と告げる。杏子はカナの安否を尋ねるも「今後のあなた次第」と言われ、通話を切られてしまう。この事態に警察庁は総合対策本部を設置、内閣官房副長官・佐生新次郎（安田顕）が本部長として指揮を執る。総理の娘が誘拐される前代未聞の事態に、ＤＩＣＴも極秘裏に捜査を開始。二宮奈美（沢口靖子）が「警察庁広域重要案件“Ｈ−ＷＫＮ159”」との関連を示唆すると佐生は可能性を認め、この事案を「国家的危機と考えてほしい」と話した。
早見浩（松角洋平）は脅迫電話の発信元の特定を清水紗枝（黒島結菜）に、カナの足取りを掛川啓（金田哲）と南方睦郎（一ノ瀬颯）に指示。奈美は佐生とともに、首相官邸に行くことに。杏子は最も信頼を置ける人として奈美を指名し、今後の付き添いをお願いした。山内徹（横山裕）と田辺智代（馬場園梓）が“Ｈ−ＷＫＮ159”事案の摘発で得た組織の個人口座リストを洗い直す。これが世間に知れ渡れば、瞬く間に拡散され、日本の統治機能や国際的信用が揺らぐ危険をはらんでいた。
そんな中、週刊誌の記者・磯田涼子（加藤夏希）が佐生に突撃取材を仕掛ける。佐生はマスコミによって事件が公になるのも時間の問題と見る中、追い打ちをかけるように、杏子の不倫や不適切発言の映像がＳＮＳで拡散され…。
