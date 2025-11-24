中国を訪れていた投稿主さんが出会ったのは、現地の野良猫さん♡葉っぱを用いて遊んでいたところ、突然地元のお爺さんが近寄ってきて……。予想外の展開にInstagramでも502万回以上再生され、「なんて平和♡」「映ってる生き物みんな可愛い（笑）」「素敵な方ですね！」といった声が寄せられました！

【動画：中国の道端でネコと遊んでいたら、『お爺さんが観戦』し始めて…あまりにも微笑ましい瞬間】

道端で猫と遊んでいたら…

Instagramアカウント「Erika (@erk_jpn)」は、パートナーと世界一周旅行を楽しむ投稿主さんの体験記を更新しています。

今回、投稿されて大バズりしているのは、投稿主さんが中国を訪れた際に投稿したある光景です。この日、投稿主さんが中国の道端を歩いていると、１匹の猫に遭遇。その場に落ちていた葉っぱで遊んでいたのだとか。

しばらく遊んだ後、帰ろうかとパートナーと話していたところで、どこからともなくやってきた現地のお爺さん。なんと、椅子を持ち出し、投稿主さんと猫さんの遊びを観戦し始めたというのです！

まさかの展開に、やめるにやめられなくなってしまったという投稿主さん。この後もしばらくの間、猫との戯れをお爺さんに見せてあげていたのだそう（笑）

その後も続くお爺さんからの「おかわり」

この投稿が話題になると、「その後が気になる」という声が殺到！

投稿主さんによると、その後、遊びに飽きてしまった猫さんがどこかへ行ってしまい、投稿主さんたちも「帰ろうか」と再び帰る方向へ。すると……

なんと、お爺さんが新たな猫を見つけて、猫との戯れを「おかわり」してくるではありませんか！！これは、やるしかない……！と使命感に駆られたという投稿主さん。

こうして帰路に就かず、その後もさらにしばらく新たな猫と遊んでいたという投稿主さん。

すると、すでに先へと進みたいパートナーさんから名前を呼ばれ、これにてお遊びはお開きに。なんてことない現地の道端で思いがけぬ出逢いがあった投稿主さんなのでした！

可愛すぎる"ほのぼの光景"が話題に！

中国での可愛すぎる出逢いは Instagramで大きな話題を呼びました。投稿は記事執筆時点で502万回以上も再生され、「なんて平和♡」「映ってる生き物みんな可愛い（笑）」「素敵な方ですね！」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「Erika (@erk_jpn)」では、世界一周旅行中の投稿主さんによるさまざまな国の素敵な体験や情報など、楽しく興味深い旅行記が更新されています。気になる方は、ぜひ他の投稿もチェックしてみてくださいね！

