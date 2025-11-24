快適な場所を見つけたら、陣取らずにはいられないのが猫。いつもは優しく見守ってくれるはずのママさんは、なんだかちょっぴり困った様子で……。

掛布団の上で繰り広げられる“交渉劇”と“猫団子”を捉えた動画は、公開後わずか8日で2.8万再生を記録するとともに、「交渉するお母さんが面白い」「父息子と母娘で分かれてるの可愛い」との反響が殺到しています。

【動画：布団に乾燥機をかけていたら、ネコが…寒い朝に見せた『まるでコントのような光景』】

飼い主さんご一家の冬支度

猫の『ひのき』ちゃん、『ひまわり』ちゃん、『秀吉』くん、そして、ひまわりちゃん・秀吉くんカップルのもとに誕生した『おでこ』ちゃん、『豆大福』くんファミリーの日常が大人気のYouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、寝具に反応を示すニャンズの動画です。

それは2025年秋のこと。その日ママさんは、冬物の掛布団を出し、乾燥機を用いたお手入れを行ったといいます。そこへやってきたのが白黒ハチワレガール・ひまわりちゃんで、彼女は、この秋初となるふかふかお布団に一番乗りしたそうですが……。

切々とした“説得”に笑いの声「コントやん」「新喜劇？」

動画冒頭には掛布団の上でくつろぐひまわりちゃんの姿が。リラックスする彼女を前に、ママさんはどうも落ち着かない様子で「（掛布団から）離れた場所に行ってもらって……」との発言を。どうやら掛布団は乾燥機使用直後の状態にあり、まだ熱を持っていたようです。

ひまわりちゃんがやけどを負わないか心配でたまらない様子のママさんは、彼女に移動の“交渉”を。ママさんに促され、何度かベッドの端へ移動したひまわりちゃんでしたが、そのたびに“ほかほかスポット”となる掛布団の上へ戻ってきてしまったそう。

「熱いよ」「やけどしたら困るやろ」「乗らんといてほしいな」──。掛布団がまだ熱いことをひまわりちゃんに説明し、移動をお願いするママさんの語調は、まるで人間を相手にしているかのよう。切々とした説得を意に返さないひまわりちゃんもまた、視聴者の笑いを誘いました。

夕方にはキュートな光景が！

動画中盤には、日没後、お部屋に集うニャンズの様子も。室内に配置された2台ベッドのうち、1台ではひまわりちゃん・おでこちゃん母子が、もう1台の上では秀吉くん・豆大福くんがぴたりと身を寄せ合っていたそう。それぞれのペアによる愛らしい“猫団子”もまた、多くの視聴者を魅了しました。

また、動画終盤には、ひとり収納ボックスの中でプライベートな時間を楽しむひのきちゃんと、そんな彼女の様子を確認するかのようにしてボックスに歩み寄る秀吉くんの姿も。もしかしたら、秀吉くんはひのきちゃんを“猫団子”に誘おうとしたのかもしれません。

ふかふか暖かな寝具はニャンズにとっての特等席。だけど今回は、いつもと事情が異なるようで……。ひまわりちゃんを相手に繰り広げられた“交渉劇”と、愛らしすぎる“猫団子”が記録された動画には、「お母さんのお願いを全くお構いなしにくつろぐひまわり可愛すぎる」「ひまわりと交渉するお母さんが面白い」「娘&母と息子&父のWねこたんぽ可愛い！」「父と息子、母と娘でくっついてぬくぬく寝てるのホント尊い」とのコメントが殺到しています。

5匹のかわいい猫ちゃんたちと仲良しご一家が織りなすユーモラスな日常は、人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。