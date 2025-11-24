

30代前半、独身でマンションを購入。自分好みの空間をつくった（撮影：今井 康一）

【写真】キャンプグッズなどが並ぶ竹田さんの部屋の様子

国の調査によれば、30代前半の男性の未婚率は約51.8％。この世代の男性にとって、「結婚して家庭を持つ」という選択はもはや“当然の道”ではなくなった。

一方で仕事も、恋愛も、趣味も、どこか中途半端に感じながら、“このままでいいのか”と自問し続ける――そんな迷いを抱える人も多い。

今回の主人公、33歳の竹田さんもそんな1人。だが彼は、ひとつの選択をした。川崎市の築30年・56平方メートルの中古マンションを購入し、自分好みにリノベーションしたのだ。

物件価格と工事費を含めて4500万円ほど。「結婚してから家を買う」ではなく、「自分のタイミングで、お気に入りの空間を持つ」ことを選んだ。「何でもコスパやタイパで測るのは、ちょっと窮屈だと思うんです」と竹田さんは言う。



竹田さん・33歳。北海道出身。関西の国立大学を卒業後、東京で総合デベロッパーに就職し、現在に至る。都市開発などの仕事に携わりながら、20代後半から約5年間シェアハウスで生活。中古マンションを購入し、INITIAでリノベーションした（撮影：今井康一）

部屋いっぱいに好きなものを

竹田さんのマンションに入ると、まず目に入るのは玄関脇の土間スペースに並ぶキャンプギアだ。テントやリュックサックなどが、壁や棚に整然と並ぶ。部屋の隅には大きな電動の麻雀卓。中央にはそれらを見渡せるように、キャンプ用のデッキチェアが置かれていた。

「僕は多趣味で、収集癖も強いので、物がどんどん増えるんです。だから専用の収納部屋をつくりたいと思って。かさばるものは、押し込むだけじゃなくて、ショーケースのようなこの部屋に置いて、来た人にぱっと見てもらえるような空間にしました」（竹田さん 以下の発言すべて）

【この記事の写真】今の自分の好きなこと・やりたいことを詰め込んだ竹田さんの部屋の様子（16枚）



玄関脇の広い土間空間は、キャンプ用グッズなどが並ぶ趣味部屋に（撮影：今井康一）



麻雀卓も収納（撮影：今井康一）

リビングに入ると、バーカウンターのようなキッチンテーブルに、大きなソファ、そしてベッドが、LDKにゆったりと置かれている。白木の床にネイビーで統一された家具がコーディネートされ、落ち着いて清潔感のある雰囲気だった。

ひと際目を引くのは漫画の棚だ。『スラムダンク』や『NARUTO』などジャンプ系の漫画を中心に、整然と並んでいる。

「少年ジャンプの“友情・努力・勝利”のコンセプトが好きなんです。社会人になると、その真っ直ぐさがバカにされるような雰囲気もありますけど、僕はジャンプ漫画の主人公のように青臭く生きていきたいとさえ、思っていますね（笑）」

高校生になるまでは自然の多い北海道で育った竹田さん。やりたいことを自由にやらせてくれる家庭で「一度やると決めたことは、納得いくまでやり切ろう」という両親の言葉が、今でも心に残っているという。“のびのびと、やり抜く”幼少期の過ごし方が、ジャンプの世界観と共鳴しているのかもしれない。



漫画の棚『スラムダンク』『NARUTO』『名探偵コナン』などがズラリと並んでいる（撮影：今井康一）

まだまだ自分のペースで生きていきたい

竹田さんはマンションを購入したときに、「結婚してから家を買う」というセオリーにこだわらなかった。

「僕はそういう常識にはとらわれたくなくて……。結婚するタイミングを待つより、今、自分の空間をつくってみたいという自分の気持ちを優先しました」

30代に入ると周囲に結婚する人が増えてくる。同世代の男性たちは、友人の報告を聞くたびに「自分はどうするのだろう」と自問するという。 竹田さんも例外ではなかった。

「確かに30歳を過ぎたころから、周りが結婚の話をよくするようになりました。集まると『そろそろ俺たちも……お前はどうなの？』みたいな雰囲気になりますよね。でも僕自身は、まだまだ自分でやりたいこともあるし、むしろ焦りがちな人たちを見て、『もっとマイペースでもいいんじゃないかな』とさえ思っていて。

30代で結婚して、それを機に家を買った方が“効率的”なのかもしれません。たとえば僕が結婚して子どもができたりしたら、この家は手狭になるから、売却か運用をする必要が出てくるわけで。でも、効率よく生きるために、やりたいことを諦めたり、延期したりするのは、なんだか違う気がするんです」

世の中のペースではなく、自分のペースで。焦りよりも納得を大切にしたい。そのためには、まず「今の自分が心地よくいられる場所」を整えたいと思ったという。

「会社の同僚のなかには、北海道出身の僕が聞いてもすぐわかるような有名な私立中高、大学に進んで、20代で結婚し、今は子どもの中学受験とかも視野に入れて、熱心に子育てしていて--というような人もいます。

そういった、愛情のある家庭を築くことを優先する人生も素敵だと思うんですけど、僕はまだ自分がやりたいことを優先させたいなと。

もしも彼らと同じような道を進むなら、それは自分が心から納得して『やりたい』と思ったときだと思います。自分のモチベーションを大切にしたいんです」

そんな自分軸を確かめるように、竹田さんは家をつくることで、仕事や暮らしのあり方を見つめ直していった。



流木を飾って自然を取り入れる。すやすや眠る『ポケットモンスター』のピカチュウがポイント（撮影：今井康一）

キャリアの踊り場で考える「今後の40年」

自分の家を持つ決断の背景には、5年間のシェアハウス生活や、新卒からのキャリアの積み重ねがあった。

「僕は27歳から5年間、3軒のシェアハウスを渡り歩いてきました。楽しかったですよ。程よい距離感で、いつも誰かがいて。ルームメイトと語り合ったり、彼らといろんなところに出かけたことが良い経験になりました。

でもシェアハウスも3軒目で共同生活も十分に満喫できた頃合いになると、そろそろ卒業してもいいかなという気持ちになりました。次に自分が叶えたいこと、やりたいことは何だろうと立ち止まったタイミングで、自分のお気に入りの空間をつくりたいなと思ったんです」

仕事の面でも節目を感じていた。

「会社では良い上司に恵まれて充実していました。でも30歳を過ぎたころ、新卒からの仕事が一通り経験できて、少し“踊り場”にいる感覚があったんです。33歳の今、これからの40年間で自分はどんな仕事をしていきたいか――ぼんやりと考えるようになりました」

同じようなタイミングで、旅に出たり、転職したりする人もいるだろう。けれど竹田さんの場合は、自分が作り上げたお気に入りの空間が、自然と“腰を据えて考えるための場所”になったという。

「シェアハウス時代は誰かと話して気づきをもらっていたけれど、ひとり暮らしに戻って自分の時間が増えた結果、誰かと会話してではなく、自身で考えを深掘りする機会がすごく増えました。

当初は自分のお気に入りの空間を作りたい、住みたいだけが目的でしたが、図らずも、僕にとってこの家はこれからの40年をじっくり考えるための拠点にもなりましたね」

竹田さんにとってひとり暮らしの空間は、若手というポジションを仕切り直して、ひとりの社会人として歩んでいくための足場となっている。



友人らとホームパーティをすることも多い。料理は時間があるときに趣味として楽しむ派（撮影：今井康一）



ホームパーティのために酒類をそろえている（撮影：今井康一）

どうせなら、自分好みの空間をつくってみたい

竹田さんが取り組んだ“お気に入りの空間”づくりは、合理性と自由度のバランスを重視した。

「いくつか選択肢はありましたけど、最終的には中古マンションを購入して、自分でリノベーションすることにしました。築30年でも1990年代半ばまでの建築なら、個人的には耐震基準や設備基準も許容できる範囲かなと。そこは合理的に考えました。それに一度は、自分の感覚でお気に入りの空間をつくってみたいと思っていて」

設計担当者と方向性を話しあったうえで、それを実現する細かい仕様はお任せにした。

「家選びに関しては、大きな買い物でもあるのでまず相手を信頼して、任せることを大事にしました。結果的に、自分のイメージがちゃんと実現されて、満足のいく部屋になりました」



家で仕事をするときのためにスタンディングデスクも置いている（撮影：今井康一）



家電も好きで、エスプレッソマシンなどを買い集めて活用（撮影：今井康一）



ゲームも好き。インテリア暖炉の上には、ドラゴンクエストのスライムがいた（撮影：今井康一）

「最近は月に1度、沖縄にダイビングに行っています。麻雀も、Mリーグ（麻雀のプロリーグ戦）を見ているうちに競技として上達したいと思うようになり、教室に通っているんです。今は仕事以外の時間を、趣味にとことん注ぎたい気分です。何かのプロって、かっこいいなと憧れていて」

ダイビングや麻雀はどちらも、自分の“好き”を確認し、“上達”を実感できる時間だ。趣味を見つけ、没頭し、オフタイムも「熱中できる何か」を持つことが、竹田さんの日常を整えている。

「それに趣味の場に行けば、誰かに会えますよね。いつも一緒じゃないけれど、共通の趣味を通じて心地よい距離感でつながれるところが、シェアハウスに似ていて、そういう人間関係も気に入っています。結局僕は人と交わることが好きなんだなと、再確認しています」



焦って流れに乗らず「本当にやりたいこと」を

一方で、仕事でも新しいステージに入った。マネジメントを任されるようになり、「自分が周りのために何かをしてあげたい」という思いが、これまでよりも強くなったという。

「20代の頃は自分の成長に目が行きがちだったけれど、いまは周りが動きやすくなるようにサポートするのが楽しい。人がちょっと前向きになったり、笑顔が増えたりするのを見ると、すごくうれしいんです」

竹田さんの趣味も仕事も、その充実の源にあるのは「人との関わり」と「熱中」だ。ひとりの時間を大切にしつつ、人ともほどよくつながれる。そのバランスが、竹田さんにはいちばんしっくりきているのだろう。

「焦って何かを手に入れようとしたり、無理に取捨選択しなくても、やりたいことは全部やっていいと思うんです。仕事も、趣味も、人とのつながりも。その先に本当のやりたいことが見えてくるんじゃないかと思っています。

コスパ・タイパのものさしにとらわれず、たとえ失敗しても、好きなことに夢中になっているときは充実感があって、僕はそれが好きなんです」

結婚や出世といった“正解”が揺らぐ時代に、投げ出さず、斜にも構えずに、立ち止まって自分の軸を見直すこと。 その先に、これからの時代の幸せのかたちが、少しずつ見えてくるのかもしれない。



玄関脇の土間空間にはガラスの引き戸があって、温度管理にも配慮されている（撮影：今井康一）



キャンプ、けん玉、そしてアウトドアブランドの『CHUMS』好きなものを集めた棚（撮影：今井康一）



麻雀は習ったり、ABEMAで『Mリーグ』というプロ戦を観戦したりとハマっている（撮影：今井康一）



観葉植物を育てることにもチャレンジして苦戦中（撮影：今井康一）



漫画だけでなく、ビジネス系の本も読み、インプットは欠かさない（撮影：今井康一）

（蜂谷 智子 ： ライター・編集者 編集プロダクションAsuamu主宰）