堂本剛、直接指名・二宮和也ら“軍団”と『ネプリーグ』初参戦も…まさかの眠気に襲われる「“ゾーン”に入ってます！」
24日午後7時から放送されるフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』は、堂本剛軍団VS DAIGO軍団による“軍団対決”が繰り広げられる。堂本剛軍団は、原田泰造（ネプチューン）と林修が加わり、堂本剛（ENDRECHERI.）とプライベートで親交の深い二宮和也、浜口京子、川原克己（天竺鼠）。一方のDAIGO軍団には、名倉潤（ネプチューン）と堀内健（ネプチューン）、DAIGO率いるゴールデンボンバー（鬼龍院翔、喜矢武豊、歌広場淳、樽美酒研二）、高橋光臣、神部美咲の豪華メンバーが集結。DAIGOを慕う布陣で、堂本剛軍団との対決に挑む。なお、堂本、川原、高橋、神部は初登場となる。
【写真】ファン必見…！注目コラボグッズ堂本剛の着画ショット
挑戦するステージは、1stステージ「ノンストップDJ」、2ndステージ「私はロボットではありませんクルーズ」、3rdステージ「LINEでネプリーグ」、4thステージ「あと１つは何リーグ」、5thステージ「ファイブ・ハイパー・メガボンバー」の全5ステージ。
番組初登場となる堂本は、「平常心でいこうと思っています！（緊張しないように）家みたいにいこうと思います」とリラックスした気持ちで挑戦を宣言。また、二宮は堂本から直々のオファーを受けての参戦ということで、「番宣じゃなくても来ました！」と、先輩への深い尊敬の気持ちを明かす。
さらに、天竺鼠の川原は「（堂本とは）マッチングアプリで知り合いました」とジョークを飛ばし、笑いを誘う場面も。10月6日の放送で粗品軍団として参加していた浜口が、今回は堂本剛軍団として登場。スタジオからはツッコミの嵐が飛び交うが、浜口は「かけもちです（笑）。本日もよろしくお願いします！」と笑顔で答え、和やかなムードでスタートする。
対するDAIGOは、妻・北川景子から送られた「TNK（ティーエヌケイ）…トロッコ乗ってきて」の言葉を胸に、意気込みを見せる。ところが、歴代総理大臣の名前を答える問題で、あるメンバーが大失態を犯し、DAIGOが「おい！俺のおじいちゃんだよ！破門だ!!」と激怒する事態に…。
3rdステージ「LINEでネプリーグ」では、堂本と二宮の最近のやり取りが話題に。堂本が「（先日）夜中にニノが連絡くれて、“どうしても僕のファンミーティングに来てほしい”って連絡が来たんですよね。それでファンミーティングに行ったんですけど、サプライズ（出演）とかあるのかな？と思って席に座ってたら…」と、予想外の展開になったことを明かす。二宮は「あの会、良かったですよね?！（笑）」と返し、スタジオは笑いに包まれる。
さらにこのステージでは、堂本vsDAIGOのキャプテン対決も繰り広げられ、白熱した展開に。特に音楽問題で堂本が本領発揮し、見事な活躍を見せる。敵チームの名倉も「剛くん、やっぱり音楽関係はすごいね！」と絶賛し、スタジオ内は一気にヒートアップ。
しかし、後半戦に突入すると、二宮が「当たり前なんですけど、堂本剛軍団で来てるから、剛くんが毎試合出てて、ちょっと眠たくなってきてる。ヤバいかも…」と堂本の危機的状況を告白する。堂本も「さすがにこんなにも脳みそ使うと思ってなかった。でも、いつもそうなんですけど、眠い時が調子めっちゃいいんですよ！ 今、僕…“ゾーン”に入ってます！」と調子が上がってきていることを明かすが、その後、ゾーン状態のはずの堂本がまさかのピンチに…。さらにDAIGOも苦戦を強いられ、追い込まれていく。
堂本から「DAIGO…しゃべってますけど、寝てますか？」とツッコミが入り、DAIGOは「まぁ、眠いっすね…（笑）」と答え、笑いが起こる。脳みそフル回転で挑むキャプテンの堂本とDAIGO。両者譲らない戦いの行方は…。
