内田有紀、バラエティーロケで食べまくり 高野山で焼き餅・酒まんじゅう・胡麻豆腐・味噌焼きおにぎり…
俳優の内田有紀が、きょう24日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!SP』（後6：30〜9：54 ※一部地域を除く）に登場する。
【写真】『帰れマンデー見っけ隊!!SP』タカアンドトシのチーム
今回は「世界遺産・高野山完全制覇SP」。番組MCのタカアンドトシとサンドウィッチマンがそれぞれのルートを巡って、旅のゴールである高野山の聖地「奥之院」を目指す。
サンドウィッチマンと旅をするのは、内田、ずん・飯尾和樹。王道の参拝ルートで江戸創業の飲食店と三大開運アイテムを探す。あいにくの雨の中で旅のスタートとなるが「いいですね！雨だから、私たち水墨画の主人公みたい」と超ポジティブに楽しむ内田。実は、雨の日の高野山には素敵ないわれがあるという。
歩き始めて早々に老舗の和菓子屋を発見すると、名物「焼き餅」と「酒まんじゅう」に感動。内田は「お餅の感じが最高！あんこも最高！」と大絶賛する。そんな一同はこの後も高野山の絶品グルメを超ハイテンションで食べまくり、胡麻豆腐屋では超なめらか＆胡麻の風味が濃厚な「胡麻豆腐」、創業258年の老舗味噌屋では、きざんだナスやショウガなどを漬け込んだ「金山寺味噌を使った「味噌焼きおにぎり」をいただく。さらに、江戸末期から営む生麩専門店では、名物のよもぎの生麩であんを包んだ「まんじゅう」など、高野山グルメを大満喫する。
一方、タカアンドトシチームにはウエンツ瑛士、丘みどり、3時のヒロイン・かなでが参戦し、山道の参拝ルートをたどりながら隠れ開運スポットを探す。
