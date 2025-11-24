「会うたびに疲れる」「連絡が来ると気が重い」……。周りにそんな人はいないだろうか。心をすり減らすような人物と一緒に居続けると、気分も運気も下がってしまう。本稿では、日韓累計44万部を突破した『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）の最新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（同）から内容の一部を抜粋・再編集して、「人間関係の断捨離」についてをお届けする。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

今すぐ「連絡先を消すべき人」7選

一緒にいるだけでなんだか疲れる。あなたのそばにもこんな人がいないだろうか？

1．人の悪口やレッテル貼りが大好きな人

2．自分に否があっても謝らない人

3．話の腰を折ってまで自分の話をする人

4．ちょっとしたことですぐ不機嫌になる人

5．不敵切な発言で場の空気を凍らせる人

6．何かにつけて否定して、相手を落ち込ませる人

7．自分の考えを強引に押し付けてくる人

並べてみると一目瞭然だが、こうしたタイプの人は、協調性や社会性に著しく乏しい。感情のコントロールが苦手で、衝動的に行動したり、承認欲求が強い。状況を俯瞰する力が欠けているのだろう。

こうした人と付き合うと心が摩耗する。彼らと距離を置くことは、自己防衛だと考えていい。「それでは情に欠けるのでは」とためらうかもしれないが、落ち着いた暮らしは、自分を苦しめる相手から離れてこそ手に入るもの。

少しずつフェードアウトして、心の平穏を守ることが大切だ。

（本記事は『人生は期待ゼロがうまくいく』から一部を抜粋・再編集したものです。）