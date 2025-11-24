藤枝ＭＹＦＣ　Ｊ２残留確定…１２試合ぶり完封のＧＫ北村海チディ「築いてきたものを守れて良かったです」

◆明治安田Ｊ２リーグ 第３７節 藤枝０−０鳥栖（２３日・藤枝総合運動公園サッカー場）

藤枝ＭＹＦＣはホームで鳥栖と０―０で引き分け、Ｊ２残留を確定した。

藤枝が８月９日の秋田戦（０△０）以来、１２戦ぶりのクリーンシートで、Ｊ２残留を決めた。試合終了の笛が鳴ると、スタンドには拍手の音が響く。好セーブを連発したＧＫ北村海チディ（２５）は「藤枝がこれまで築いてきたものを守れて良かったです」と安どの表情を浮かべた。

鳥栖のシュート数は７本だった藤枝の倍以上となる１５。コーナーキックも８回と攻め込まれたが、ＤＦ陣がゴール前で体を張った。守護神も「味方がシュートコースを限定してくれたおかげ。自分がというより、チーム全体で止めました」と仲間に感謝した。

須藤大輔監督（４８）は、「前節・千葉戦での勝ち点１を無駄にしないことが、試合の最大のテーマだった」。引き分け以上で残留が確定する一戦。前節のように守備一辺倒ではなかったが、昨季はＪ１だった鳥栖相手に、ハイプレスやリトリートなどを効果的に使い分けて守り切った。

この日の本拠最終戦には８３８０人が来場、今季平均入場者数は５０２９人となり、クラブ初の５０００人超えを達成した。昨季は７試合勝ちなしのままシーズンを終了し、今季も現在７試合連続で白星から遠ざかるが２９日の最終節が残っている。アウェー山形戦に向け、北村は「勝って終わりたい。残留は決まったので、自分たちらしく戦えれば」と静岡で待つサポーターに、朗報を届けることを誓った。

（伊藤 明日香）