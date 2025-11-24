½÷À¤ä¹âÎð¼Ô¤¬¼«Î©¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤ò¡Öºä¤ÎÄ®¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×Ä¹ºê½Ð¿È¤Î½÷À¤é¤¬Äó°Æ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
NIB¥¢¥×¥ê¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë»öÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í
¡ÖÄ¹ºê¤Ç¤Î½»µïÁª¤Ó¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤ä¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤òÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤¤Êý¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤Ï
¡ÖÇã¤¤Êª¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡×¡ÊRN ¤è¤³¤è¤³¡Ë
¡ÖÊª²Á¹â¤Îº£¤Ï²ÈÄÂ¤¬°ìÈÖ¸·¤·¤¤¡ª¡× ¡ÊRN ¤¬¤é¡Ë
¡ÖÃó¼Ö¾ìÉÕ¤¤«¤É¤¦¤«¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡× ¡ÊRN ¤ª¤Î¤Ã¤Á¡Ë
¡ÖºÐ¤ò¤È¤ë¤Èºä¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÇÊ¿Ã³¤Ê¾ì½ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊRN ¤ß¤ó¤ß¤¿¤ó¡Ë
¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº´Æ£¾Ó»Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÄ¹ºê¤Ïºä¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ð¥¹Ää¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È¤«¡¢Â¿¾¯²ÈÄÂ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê¿ÃÏ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤É¡¢²È¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Èºä¤Î¤Þ¤Á¡É Ä¹ºê¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤¹¤ëÄ¹ºê»Ô¤Î½÷À¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡´Ç¸î»ÕÌÜÀþ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇÃÂÀ¸¡Ö¾®¤µ¤Ê¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×
Ä¹ºê»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤Î¹á¾ÆÄ®¡£
º£Ç¯7·î¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤Î¥Ð¥¹Ää¤«¤éÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÊ¿²°¤Î½»Âð¤¬¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Ë¤Ï¡¢²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Î¸Ä¼¼¤¬2Éô²°¡£
¾®¤µ¤Ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ÆÆâ¡Ë
¡ÖÏ²¼¤Ë¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÈ¿±þ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥é¥¤¥È¡£°Å¤¤¤È´í¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇÛÎ¸¤·¤¿¡×
Ä¹ºê»Ô¤Î´Ç¸î»Õ¡¢¹Â¸ý Àé¿Ò¤µ¤ó(39)¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Öºä¤Î¤Þ¤Á Ä¹ºê¡×Êë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¤È²ð¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´
¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿¹Â¸ý¤µ¤ó¡£
¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Öºä¤Î¤Þ¤Á Ä¹ºê¡×¤ÇÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¤È²ð¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¹Â¸ý Àé¿Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤ËÀÜ¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤¬80¥¥í¤«90¥¥í¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¹ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤é¤ª¸ß¤¤³Ú¤Ê¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬»Ï¤Þ¤ê¡×
¸©Æâ¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·À¤ÂÓ¤Ï¡¢°ìÈÌÀ¤ÂÓÁí¿ô¤Î¤¦¤Á15.1¡ó¤òÀê¤á¤ëÌó8Ëü4000À¤ÂÓ¡£
¹âÎðÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï14.3¡ó¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹À¤ÂÓ¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ30¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä¤ÎÂ¿¤¤Ä¹ºê¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ±¡¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É ¤Þ¤À¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢À¸³è¤ÎÉÔÊØ¤µ¤«¤é²ð¸î»ÜÀß¤ØÆþµï¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹Â¸ý Àé¿Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼þ¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢·ë¹½ ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡×
¢¡¡ÈÄ¹¤¯¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¾ì¡É¤È¤·¤Æ
³«¶ÈÈñÍÑ100Ëü±ß¤Û¤É¤ò¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¹Â¸ý¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤È²ð¸î»ÜÀß¤Î ¡ÈÃæ´Ö¤ÎÂ¸ºß¡É ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡£
À¸³èµòÅÀ¤Ë¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£
¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ªー¥Êー¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤äº¤¤ê¤´¤È¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂÐ±þ¡£
¶¦ÍÑ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤ÏÄó·È¤ÎÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¤ä¶á½ê¤ÎÅ¹¤«¤é¤ÎÇÛÃ£¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹Â¸ý Àé¿Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë1¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢»þ¡¹¤Ç¤¤¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡×
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î±¿±Ä¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂç²È Âç°æ ÈþÂå»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°ìÈÖ½é¤á¡¢Î©¤Á¾å¤²¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤Þ¤ºÎ©¤Á¾å¤²¤Æ»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢¡È¤ä¤í¤¦¡É ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤À¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤È»×¤¦¡×
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¡¢¡ÈÃÏ°è¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¡É¡£
Æþµï¼Ô¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Á¤Î¿Í¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹á¾ÆÄ®¼«¼£²ñ ±üÀî ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Î»þ¤Ë¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èô¤Ó¤¢¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Í¤Ã¤Æ¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤âÆÈ¤ê½»¤Þ¤¤¤Î¿Í¤äÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢¡ÀìÍÑ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÃÏÊý¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤ò¸å²¡¤·
ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î·Á¤â¡Ä¡£
³¬ÃÊ¤ÎÂ¿¤¤¼ÐÌÌ¤Ë½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÄ¹ºê»Ô°¦ÅæÃÏ¶è¡£
º£·î9Æü¡¢¡È½÷ÀÀìÍÑ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡É ¤Î´°À®¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Î¥â¥ê¥Ê¥¬¥¢¥æ¥ß¤µ¤ó(33)¡£
´Ö¼è¤ê¤Ï5¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö5DKK¡×¡£
¥â¥ê¥Ê¥¬¤µ¤ó¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¡¢´ÉÍý¤ä±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥â¥ê¥Ê¥¬ ¥¢¥æ¥ß¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÄ¹ºê¤Ã¤Æ²ÈÄÂ¹â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£°ìÊý¤ÇÆÃ¤ËÃÏÊý¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ã¤ÆÄÂ¶â¤¬Äã¤¤¡£²ÈÄÂ¤Ï¹â¤¤¤±¤ÉÄÂ¶â¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÃÛ71Ç¯¤Î°ì¸®²È¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹»ÅÍÍ¤Ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£
²ÈÄÂ¤Ï1Ëü6000±ß～2Ëü±ß¤Ç¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î²È¶ñ¤¬¤¢¤ëÉô²°¤äÄ¹ºê¤é¤·¤¤Ä¯Ë¾¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉô²°¤Ê¤É¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç½»¤à¤«¤é¤³¤½»ý¤Æ¤ë¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤äÄí¤Ê¤É¤Î ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ìÔÂô¡É ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥â¥ê¥Ê¥¬ ¥¢¥æ¥ß¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤É¤¦¤»²È¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¡¢½õ¤«¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ä¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¡×
¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹Â¸ý¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹Â¸ý Àé¿Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÀ¤ä¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÎÙ¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÉÔÊØ¤µ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ä¹ºê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡Ê¥â¥ê¥Ê¥¬ ¥¢¥æ¥ß¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏÊý¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢½÷À¤¬¹¥¤¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Û¤«¤Î½»¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¡×
ºä¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡£
¿·¤¿¤ÊÊë¤é¤·¤Î·Á¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£