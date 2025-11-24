¥Õ¥¡¥óÊªµÄ¡ª¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡×¡Ö¼Õ¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡×½³¤ê½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬´ÑµÒ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡Ö¥«¡¼¥É¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¡×Áª¼ê¼Õºá¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡ÛRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã 1¡¼2 ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê11·î23Æü¡¿NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û½³¤ê½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬´ÑµÒ¤òÄ¾·â
¡¡J1¾º³Ê¤òÁè¤¦·ã¤·¤¤°ìÀï¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ã´²Í¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬´ÑµÒ¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤Ç3°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È5°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î45+4Ê¬¤Ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÁÅç¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Á°Àþ¤ÎFW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥¹¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Ï·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡£¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤«¤é½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤Ã¤Æ½³¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥Ã¥ÁÏÆ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë·ãÆÍ¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÄË¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¸åÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÂçµÜ¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÏºÆ³«¡£¤·¤«¤·¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£12,410¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ç¿³¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢ÂçµÜ¤Î°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´ÑµÒ¤Î¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶°ø¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤¡¢Àï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤â¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ÂçµÜ¤ÎGK²ÃÆ£Íµ±¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ´²Í¤¬»ý¤Á±¿¤Ð¤ì¡¢¼ç¿³¤ÏÂçµÜ¤ÎËÀîÍºÂÀ¤ÈÆÁÅç¤ÎÅÏÂçÀ¸¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢»î¹çºÆ³«¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¾Ý¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Î½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁ´Á³Íý²ò¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÉ¬Í×¤Ê½³¤ê½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥«¡¼¥É¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¡×¡Ö»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â½³¤êÈô¤Ð¤¹¹Ô°Ù¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃÙ±ä¹Ô°Ù¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡×¤È¥Î¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÈ½Äê¤òÉÔÉþ¤È¤¹¤ë°Õ¸«¡¢ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¶¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï°ã¤¦¤À¤í¡×¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¼Õ¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë²Ä°¥ÁÛ²á¤®¤ë¤À¤í¡×¤ÈÁª¼ê¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÂç¤¤¤²ø²æ¤·¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤±¤É¡×¡ÖÂç»ö¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òµ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çºÆ³«»þ¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçµÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤ó¤À¤¬¡¢ÅÏ¤Ï±¦¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¼Õºá¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¡¢ÂçµÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾¡ÅÀº¹¡Ö2¡×¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ÆÁÅç¤¬2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÆÁÅç¤¬4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÂçµÜ¤¬5°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿J2¥ê¡¼¥°¡Ë