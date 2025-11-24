韓国人気女子ゴルファーが今年も“善行”！社会的弱者層支援へチャリティー大会開催、愛用品オークションも

韓国の人気女子ゴルファー、アン・ソヒョンが今年で4度目となるチャリティーゴルフ大会を開催した。

アン・ソヒョンは11月19日、忠清北道提川市（チュンチョンブクト・チェチョンシ）のキングスロックCCで、社会的弱者層への暖房費支援金準備のためのチャリティーゴルフ大会を開催。同大会で募金で集めた寄付金を、韓国ワールドビジョンに全額寄付した。

社会的弱者層のために毎年善行を続けているアン・ソヒョンは、自身のファンクラブ会員とともに2022年からチャリティーゴルフ大会を開催してきた。

（写真＝ネクストスポーツ）

この日のチャリティーゴルフ大会では、サミル製薬、Heal Creek、ボルヴィック、UNICITY、NGeneBio、LEXFEEL、BESCON、Argentゴルフなどのスポンサー社が協賛した帽子、ILILHOW、トートバッグ、新年ボールセット、プロバイオニックプラス、ゼリー飲料、ヘアミスト、モンナニクァベギ（不揃いねじり揚げパン）などが参加記念品として提供された。

ラウンド後にはアン・ソヒョンが使用したゴルフクラブのオークションが行われ、オークションで発生した収益もワールドビジョンに寄付された。

アン・ソヒョンはチャリティーゴルフ大会を終えて「今年でチャリティーゴルフ大会が4年目を迎えた。困難を強いられている人々を助ける場に4年連続で多くの方とともにすることができて嬉しく、今後も続けていきたい。すべての方が温かい冬を過ごせることを願っている。大会に参加してくださったファンカフェ“サフラン”の会員の皆さんとスポンサー、そして志をともにした方々に深く感謝申し上げる」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）アン・ソヒョン

なお、アン・ソヒョンは11月6日から7日にかけて行われた韓国女子ゴルフの2026年シーズン正規ツアー（1部）のシード順位戦予選に出場。2日間で1アンダーの「143」とし、63位で本選出場を逃した。

◇アン・ソヒョン プロフィール

1995年4月16日生まれ。身長167cm。幼い頃はピアニストを夢見ていたが、父親にゴルフ練習場へと連れられたのをきっかけに、小学5年生からゴルフを始める。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。優れた美貌と圧巻のスタイルで、韓国のみならず日本でも注目を集めている。